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Руководство санатория "Ысык-Ата" в личных целях списало почти 13 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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Прокуратурой Ысык-Атинского района Чуйской области проведена проверка в санатории "Ысык-Ата". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, бывший директор санатория Ысык-Ата О.А.К. и отдельные работники санатория, вступив в преступный сговор с частными предпринимателями, в т.ч. физическими лицами, преследуя свои интересы с целью извлечения материальных выгод, незаконно списали денежные средства за 2020-2022 гг. на общую сумму 12 млн 996 тысяч 615 сомов.

Кроме этого, заключили договоры на поставку товаров с завышенными ценами, общая сумма завышения цены с рыночными показателями составляет 1 млн 577 тысяч 602 сома, вследствие чего санаторию "Ысык-Ата" нанесен ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР и проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/429190
Теги:
прокуратура, Чуйская область, Ысык-Атинский район, деньги, уголовное дело
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