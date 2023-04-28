Руководство санатория "Ысык-Ата" в личных целях списало почти 13 млн сомов

Прокуратурой Ысык-Атинского района Чуйской области проведена проверка в санатории "Ысык-Ата". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, бывший директор санатория Ысык-Ата О.А.К. и отдельные работники санатория, вступив в преступный сговор с частными предпринимателями, в т.ч. физическими лицами, преследуя свои интересы с целью извлечения материальных выгод, незаконно списали денежные средства за 2020-2022 гг. на общую сумму 12 млн 996 тысяч 615 сомов.

Кроме этого, заключили договоры на поставку товаров с завышенными ценами, общая сумма завышения цены с рыночными показателями составляет 1 млн 577 тысяч 602 сома, вследствие чего санаторию "Ысык-Ата" нанесен ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР и проводится расследование.