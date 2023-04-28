С 10 мая Нацбанк Кыргызстана вводит в обращение новые банкноты (фото)

Национальный банк Кыргызской Республики с 10 мая 2023 года вводит в обращение банкноты номиналами 200, 500 и 1000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По ее данным, новая серия банкнот посвящена 30-летию со дня введения национальной валюты Кыргызской Республики и отражает эволюцию национальной валюты с начала её введения в обращение в 1993 году до настоящего времени: от простых купонов, содержащих минимальный комплекс защитных элементов, до банкнот с высоким уровнем защиты от фальшивомонетничества.

Основное направление в сюжетах новой серии банкнот национальной валюты – отражение историко-культурного наследия Кыргызстана – осталось без изменений. Сохранены портреты представителей искусства и культуры на лицевой стороне и достопримечательности республики на оборотной стороне банкнот. Основной цвет и размер банкнот также остались без изменений.

Новые банкноты Кыргызстана содержат трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.

Все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории Кыргызской Республики и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.

Основные защитные признаки банкнот номиналами 200, 500 и 1000 сомов

образца 2023 года

1. Водяной знак: многотоновый портрет и электротип в виде номинала.

2. Защитная нить: прерывистая линия, на просвет становится сплошной, содержит цифры номинала и логотип Национального банка в виде ромба, при наклоне банкноты становятся видны мерцающий ромб и движущаяся полоса.

3. Совмещающееся изображение: фрагменты изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты на просвет образуют ромб.

4. Рельефность изображений: в области портрета, надписей, цифрового и буквенного номинала банкноты.

5. Скрытое изображение: при наклоне банкноты появляется многоцветное изображение знак сома – С.

6. Цветопеременная краска: при наклоне банкноты становится видно движение двух колец, цвет орнамента меняется с золотистого на зеленый.

7. Блестящая полоса (на оборотной стороне): в виде номинала банкноты и логотипа Национального банка.".