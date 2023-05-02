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Делай добро и оно к тебе обязательно вернется! Алияне требуется помощь

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- Назгуль Абдыразакова
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Редакция vb.kg выражает огромную благодарность нашим читателям и всем неравнодушным гражданам, которые откликаются на наш клич о помощи. До этого мы не раз публиковали информацию, что тому или иному человеку требуется помощь, и вы не остаетесь в стороне.

На этот раз мы хотим рассказать про 7-летнюю кыргызстанку Алияну Жумагулову. По словам тети Равшаны, Алияна старшая в семье, не по годам смышлёная и хорошо танцует. Она опора своих родителей. Два года назад в семье произошла трагедия - малышке поставили диагноз: лейкоз. Усилиями родных и близких девочка выздоровела, но через два года произошёл рецидив. У нее острый лимфобластный лейкоз В2. Девочке требуется операция в Турции и для этого необходимо собрать 130 тысяч долларов. Собственными силами собрано уже 40 тысяч долларов, осталось собрать еще 90 тысяч долларов.

26 мая в 18-30 во дворце спорта состоится благотворительный концерт. Любая помощь важна и очень ценится. Капля за каплей - получается озеро.

Реквизиты:

О деньги: +996500112589

Папа Бекен

О деньги: +996708112589

Мама Нурайым

Элкарт: 9417 0194 4931

6858 Папа Жумагул уулу Бекен

(db) DemirBank

1180000238157539 KGS

1180000238157640 USD

1180000238157741 EUR OMURBEKKYZY NURAIYM


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URL: https://www.vb.kg/429234
Теги:
дети, онкология, Кыргызстан, деньги, Помощь
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