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В Узбекистане вновь усилят ответственность за рубку деревьев

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В Узбекистане вновь усилят ответственность за рубку и формовку деревьев. Также появится ответственность за разработку проектов, повлекших гибель деревьев, сообщают СМИ.

Сегодня в ходе пленарного заседания сенаторы рассмотрели закон "О внесении изменений и дополнения в Кодекс об административной ответственности". Он предусматривает увеличение размеров штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.

Кроме того, за повторное совершение указанных правонарушений в течение года после применения административного взыскания виновника можно будет посадить на 15 суток.

Еще один важный момент – вводится административная ответственность за разработку проектной документации, повлекшей вырубку, выкорчевку, повреждение или уничтожение ценных пород деревьев и кустарников.

"Речь идет о привлечении к ответственности не только лиц, непосредственно осуществлявших такие противоправные действия, но и ответственных за это должностных лиц", – подчеркнула председатель Сената Танзила Нарбаева.

Документ также устранит и законодательный казус. Сегодня административная ответственность за незаконную вырубку или выкорчевку деревьев установлена в четырех статьях Кодекса об административной ответственности. С учетом наличия в этих статьях различных размеров штрафов и несоразмерности за одно и то же административное правонарушение путем внесения изменений предусматривается установить в одной статье в отношении одного вида административного правонарушения одинаковую ответственность.

Сенаторы уверены, что принятие данного закона послужит предупреждению административных правонарушений, связанных с незаконной вырубкой, выкорчевкой, повреждением или уничтожением деревьев и кустарников, повышению в этой связи ответственности физических и юридических лиц, а также эффективной организации профилактики правонарушений и государственного экологического контроля.

Закон был одобрен сенаторами. Он вступит в силу после подписания президентом.


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URL: https://www.vb.kg/429297
Теги:
Узбекистан, вырубка деревьев
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