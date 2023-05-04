Кара-Балтинский спиртзавод начал расплачиваться с долгами

ГП "Кара-Балтинский спиртовый завод"в течение 5 последних лет завод простаивал, не выдержав конкуренции на рынке алкогольной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По ее данным, завод имел задолженность сотрудникам на сумму 38млн 473тыс сом, 320 человек ждали годами заработную плату. Оборудование предприятия требовало, восстановительно-ремонтные работы, отсутствовало сырье, были долговые задолженности по отчислению в социальный фонд в размере 22 млн сом.

"В октябре 2022 года заводу была дана вторая жизнь. Был назначен новый директор и составлен план по оптимизации.

Первым делом были изысканы денежные средства для возобновления работы предприятия, далее были проведены ремонтные и пусконаладочные мероприятия. Завод выплатил заработную плату в общей сумме 38 млн 473 тыс сом 320 сотрудникам, которые ждали ее годами. Были выплачены долги в сумме 22 млн сом по отчислению в социальный фонд. Было завезено сырье, и предприятие начало полноценно вести свою деятельность"- говорится в сообщении предприятия.