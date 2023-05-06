В Бишкеке показали интерактивное театральное представление "Я – гражданин", приуроченное к 30-летию Конституции Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности.

В уличном социальном спектакле приняли участие волонтёры, юристы, адвокаты, артисты, бишкекчане и гости столицы. Все вместе были вовлечены в единое действо, воспевающее жизнь, права и свободы, впервые прозвучал гимн Конституции КР на слова Кыялбека Урманбетова и музыку Бакыта Алишерова. Члены сети "Акыйкат Кареги" поделились радостными новостями о положительном решении Конституционного суда, вынесенном по делу, продвинутому в рамках проекта "Акыйкат Кареги" и позволяющему защитить права самых уязвимых граждан.

"Мне важно даже не то, что мы покажем зрителю, - сказал vb.kg накануне представления его режиссер-постановщик Матвей Матвеев. – Важно, чтобы зритель почувствовал свою собственную причастность, ради этого всё, что он здесь хозяин. И поэтому финальный жест – самое главное для меня в этом представлении: первая встреча со зрителем, когда было свободное общение волонтеров с юридическим образованием и студентов на тему Конституции, прав человека, личное простое общение со зрителем, финальные высказывания. И, конечно, совместное исполнение гимна Кыргызской Республики, когда у человека есть возможность почувствовать себя хозяином, что на самом деле мы принимаем решения и несем ответственность за свою страну".

Мероприятие было подготовлено по инициативе Конституционного суда Кыргызской Республики совместно с Международным партнерством по правам человека (IPHR) и ОФ "Юристы за права человека" в рамках проекта "Акыйкат Кареги - Национальная сеть гражданского общества по мониторингу сектора правосудия" при поддержке Европейского союза.

У Конституции Кыргызстана есть свой гимн!

5 мая, в день празднования 30-летия Конституции Кыргызской Республики, впервые прозвучал гимн Конституции, где автором текста стал Кыялбек Урманбетов, музыку написал Бакыт Алишеров.

Как рассказал композитор, это - чисто творческая работа и вдохновение приходит тогда, когда ты начинаешь выполнять заказ. Изначально готовили песню для театрализованного представления, в таком случае у неё не было бы такой большой перспективы на будущее. Авторы рады, что гимн был официально принят и одобрен Конституционным судом. "Написали это произведение за три дня, пригласили талантливых исполнителей из Кыргызского театра оперы и балета, было даже предложение исполнить его в сопровождении симфонического оркестра им.А.Джумахматова, но позже решили провести премьеру в рамках театрализованного представления "Я – гражданин" на площади у памятника Курманжан Датки", - сказал vb.kg Бакыт Алишеров.

Конституция включает наилучшие интересы прав людей!

"Лично для меня День Конституции КР важен тем, что мы еще раз хотим акцентировать своё внимание на те основные принципы, которые там заложены и которые делают упор на основные права и свободы человека. Очень важно, чтобы Конституция включала в себя наилучшие интересы прав людей, детей, уязвимых групп населения в соответствии с международными стандартами. Только социально- ориентированная Конституция может добиться улучшения положения, прав и качества жизни каждого ребенка, матери, пожилого человека и человека с инвалидностью и всех других граждан, проживающих в нашей стране, - поделилась своим мнением с vb.kg Назгуль Турдубекова, директор ОФ "Лига защитников прав ребенка". - Конституция – это гарантия прав и свобод человека, чтобы никогда не были произвольно нарушены ничьи права. Конституция – это фундаментальная основа для развития демократических принципов, она закладывает рельсы для развития базовой перспективы нашего государства, чтобы мы могли входить в ряд цивилизованных стран мира".