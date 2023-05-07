В Баткене прошло первое заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям

Роль инвестиций и государственно-частного диалога в региональном развитии, а также текущие проблемы предпринимательства обсудили на первом заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при полномочном представителе Президента КР в Баткенской области.

Заседание прошло в Баткене под председательством Абдикарима Алимбаева, полномочного представителя Президента в области. Во встрече также приняли участие прокурор Баткенской области Таалайбек Касымбеков, представители Министерства экономики и коммерции, Национального агентства по инвестициям при Президенте КР, других госструктур, а также бизнес-сообщества области и страны.

"Создание таких советов имеет особое значение, потому что на уровне полпреда президента создается общая площадка, где все вопросы предпринимательства можно будет открыто озвучивать и обсуждать с представителями всех профильных госорганов, в том числе правоохранительных и проверяющих. Это дает посыл, что всем необходимо прилагать усилия для развития предпринимательства в регионе", - сказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на встрече в Баткене, поблагодарив организаторов за столь важное мероприятие.

Такая встреча особенно актуальна в связи с тем, что в Баткенской области сейчас сложная экономическая ситуация. За прошлый год в область поступило всего $5,334 миллиона прямых иностранных инвестиций, из них львиная доля пришлась на Кадамджайский район, а на Баткенский и Ляйлекский районы практически не пришлось инвестиций по этой линии. Для сравнения: в Жалал-Абадскую область поступило $432,386 миллиона прямых иностранных инвестиций, в Ошскую область - $22,867 миллиона.

"Для нас очень важно оказывать посильную помощь отдаленным регионам страны, доводя их чаяния, обращения, проблемные вопросы и инициативы до центральных органов власти, до высшего руководства страны. Поэтому эту связь мы будем поддерживать", - сказал Аскар Сыдыков от имени крупнейших налогоплательщиков страны - членов МДС.

Глава МДС рассказал об инструментах, которые бизнес-ассоциация использует в государственно-частном диалоге, благо он с каждым годом развивается все успешнее, и на всех уровнях можно открыто озвучивать все проблемные вопросы и инициативы предпринимательства и работать над их решением. Появляется все больше бизнес-ассоциаций, в том числе и в регионах страны.

"Мы рады отметить, что в регионах страны идет осознание того, что нужно объединяться и совместно отстаивать свои права в бизнесе", - подчеркнул глава МДС.

На встрече рассмотрены также вопросы расширения логистических маршрутов в области и создания транспортно-логистического центра в Кызыл-Кие, налаживания каналов и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, доступа к финансированию, развития инфраструктуры, аграрного сектора и животноводства и многие другие. Участники выразили надежду, что такие встречи помогут росту промышленного потенциала, созданию благоприятных условий для экономического развития области в целом.