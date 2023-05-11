В РК самокатчики смогут передвигаться только при наличии прав на вождения

В Казахстане водители электросамокатов смогут двигаться по дорогам только при наличии водительских прав. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает Arbat.media.

По словам министра, инфраструктура Казахстана не позволяет создавать длинные велосипедные дорожки. В связи с чем предложено разрешить самокатчикам ездить по правой части автодороги при наличии водительского удостоверения, шлема и светоотражающих знаков.

Общая категория, любая категория, если вам 18 лет и вы являетесь владельцем права на управлении любой категории автотранспорта, вы имеете право ездить по правой стороне, если примут этот закон, - сказал Ахметжанов.

По его словам, законопроект, по которому водители самокатов получат правовой статус, рассматривается по инициативе депутатов Парламента.

Также ему был задан вопрос, будут ли у самокатов государственные регистрационные знаки.

На сегодня, к сожалению, участились случаи ДТП с мопедами, самокатами, поэтому пришло время правового регулирования. Вы знаете принцип – что не запрещено законом, то разрешено. Поэтому такие ограничения в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, в первую очередь, пешеходов, потом самих самокатчиков и велосипедистов, принимаются эти НПА, - сказал Ахметжанов.