США введут санкции против Грузии из-за авиасообщений с Россией

США предупредили Грузию о возможных санкциях, если грузинские авиакомпании начнут обслуживать российские самолеты под санкциями, передают СМИ.

Ряд западных государств, включая США, запретили полеты российских авиакомпаний в своем воздушном пространстве. В случае возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, это вызовет нашу обеспокоенность и сделает возможным введение санкций против грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, - заявили в госдепе США.

Как отметили в госдепе США, Запад осуждает действия России и считает, что сейчас не время строить с ними отношения.

Грузинскому народу нужно, чтобы Путин вывел войска с территории Грузии, оккупированной Россией, а не восстанавливал прямое авиасообщение или отменял визовый режим, - добавили в ведомстве.