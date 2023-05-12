Погода
$ 87.00 - 87.62
€ 95.97 - 96.97

США введут санкции против Грузии из-за авиасообщений с Россией

147  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

США предупредили Грузию о возможных санкциях, если грузинские авиакомпании начнут обслуживать российские самолеты под санкциями, передают СМИ.

Ряд западных государств, включая США, запретили полеты российских авиакомпаний в своем воздушном пространстве. В случае возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, это вызовет нашу обеспокоенность и сделает возможным введение санкций против грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, - заявили в госдепе США.

Как отметили в госдепе США, Запад осуждает действия России и считает, что сейчас не время строить с ними отношения.

Грузинскому народу нужно, чтобы Путин вывел войска с территории Грузии, оккупированной Россией, а не восстанавливал прямое авиасообщение или отменял визовый режим, - добавили в ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429474
Теги:
авиация, Грузия, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  