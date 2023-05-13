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В бишкекском жилом массиве "Арча-Бешик" строят детский сад

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- Назгуль Абдыразакова
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Управление капитального строительства мэрии города Бишкек строит детский сад в жилом массиве "Арча-Бешик". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, это двухэтажное здание без подвала, рассчитанное на 180 мест в 8 группах. Площадь застройки составляет 1889,3 м2.

В настоящее время выполняется наружная отделка, благоустройство территорий и строительство котельной.

В здании будут размещены спальные, игровые комнаты, буфетная, кухня, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, музыкально-гимнастический зал, кладовые и технические помещения.

ОсОО "КББ" выступает подрядной организацией.


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URL: https://www.vb.kg/429500
Теги:
детский сад, строительство, Бишкек, жилмассив
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