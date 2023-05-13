В бишкекском жилом массиве "Арча-Бешик" строят детский сад

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек строит детский сад в жилом массиве "Арча-Бешик". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, это двухэтажное здание без подвала, рассчитанное на 180 мест в 8 группах. Площадь застройки составляет 1889,3 м2.

В настоящее время выполняется наружная отделка, благоустройство территорий и строительство котельной.

В здании будут размещены спальные, игровые комнаты, буфетная, кухня, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, музыкально-гимнастический зал, кладовые и технические помещения.

ОсОО "КББ" выступает подрядной организацией.