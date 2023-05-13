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Центральноазиатский поворот Си: Китай начинает "Большую игру" 2.0

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"ВЭС 24" уже писал, что, по-видимому, вторая версия "Большой игры" в Центральной Азии будет разворачиваться между США и Китаем. И вот неспешно, что вполне соответствует китайской политической традиции, для которой тысячи лет – мгновенье, китайский гигант наводит лорнет на регион. У Китая хорошая позиция на шахматной доске - у американцев тоже есть сильные фигуры. Рассмотрим потенциальные сюжеты игры.

Великолепная пятерка и… Китай

Через неделю в городе Сиань, что на северо-западе Китая и что тысячу лет служил истоком Великого шелкового пути – весьма символично! – пройдет саммит "Китай – Центральная Азия". Как видим, Поднебесная наконец отвечает на возросшую активность Запада в регионе и делает это со свойственной ей церемониальностью и этикетом. Лично нам импонирует эта манера, в ней есть что-то от благодушно непроницаемого лица самого Си – то ли Будда, то ли Конфуций, поди разберись.

Перед саммитом велась большая работа всех причастных министерств и ведомств КНР и стран ЦА, дабы лидеры государств имели возможность подписать уже готовые декларации, договоры, меморандумы и намерения. Сам Китай высоко задирает планку, говоря о "больших и грандиозных планах" на эту встречу – цитируем по поздравительным телеграммам Си Цзиньпина, которые он отправил лидерам стран региона в связи с Наврузом.

Какой контраст с нервными, если не сказать, истероидными визитами в регион западных функционеров, начиная от Блинкена и фон дер Ляйен, заканчивая сворой мелких аппаратчиков, напоминающих шакала Табаки из бессмертного произведения Киплинга. Сплошные угрозы, намеки и полунамеки. А тут "грандиозные" планы – баста! Определенно, у Китая есть стиль, и он определенно куда как более обаятелен, чем бесконечные западные угрозы, нравоучения и плохо скрываемый расизм.

Важным новшеством грядущей встречи является сам формат саммита. Вместо двусторонних встреч – коллективная, и это интересно. Китай начинает вести себя как глобальный игрок, рассуждающий категориями макрорегионов.

Подобный подход оправдывается экономическим весом КНР в Центральной Азии: более 40 млрд инвестиций, 8 тысяч работающих в ЦА китайских компаний, постоянно растущий товарооборот. Словом, Китай всерьез занялся регионом, причем не только в экономическом, но и в политическом разрезе. Американцы куксятся.

Выпускайте НПО и санкции

Разумеется, американцы не будут сидеть сложа руки, наблюдая за маневрами КНР. Они и свои саммиты организуют, и общественное мнение раскачают в синофобском ключе. Давняя взаимная нелюбовь оседлых народов (Китай) и кочевых (ЦА) будет активирована на полную катушку. Местный олигархат, связанный с американскими нефтяными интересами, через купленных экспертов поднимут визг до небес о "китайской угрозе". Это все понятно, но, мы уверены, контрпродуктивно - баланс сил уже качнулся, будет глупо топить упрямо за американскую глобализацию, когда Америка примерно в 10 тысячах километрах. А Китай близко. Очень близко.

Разумеется, в ход пойдут и санкции. 11 пакет антироссийских санкций, как стало известно, наполнен угрожающими вторичными рестрикциями в адрес стран ЦА (Узбекистану особенно почему-то достается) и самого Китая. В Сиане у китайского лидера будет прекрасная возможность успокоить глав государств региона – Китай не оставит, Китай поддержит. Чудесно в этой ситуации то, что Китай иначе и не может поступить, иначе грош цена его геополитической мощи, если он боится каких-то американских санкций.

Россия не возражает

Думается, некоторые российские геостратеги потихоньку начинают выдыхать. Нести на своих плечах немалую ношу противостояния западникам в регионе, ношу, отягощенную историческими обидами и претензиями, - это непросто. Тем более при наличии украинского фронта. В среднесрочных временных рубежах интересы России и Китая в Центральной Азии друг другу не противоречат, так почему бы не отдать Поднебесной право первого регулятора в регионе? Идиллию может разрушить разве что избыточное рвение Китая – а ну как он военную базу пожелает в ЦА построить? А ну как не одну? Вряд ли Москва это одобрит. Однако, зная китайскую неспешность, можно точно сказать, до базы пока, как до Пекина пешком. В далекой перспективе возможно, но это уже будет совсем другой мир: справедливый и многополярный.

Федор Кирсанов


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URL: https://www.vb.kg/429510
Теги:
Китай, США, Центральная Азия, Си Цзиньпин
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