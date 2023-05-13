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Кыргызстанец пытался вывести из страны более 41 $тысяч

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- Бермет Таалайбекова
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12 мая пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" пресекли факт незаконного провоза денежных средств через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, вечером 12 мая в пункт пропуска "Достук-автодорожный" на автомашине Mercedes C 240 прибыл гражданин Кыргызской Республики М.М., 1986 г.р., направлявшийся из Кыргызстана в Узбекистан.

В ходе досмотра автотранспортного средства гражданина были обнаружены денежные средства в иностранной валюте.

Общая сумма задержанных средств составила 41 100 долларов США.

Вышеуказанный гражданин пытался провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя денежные средства.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и денежные средства были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/429517
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, деньги
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