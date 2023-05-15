Муфтий РФ Альбир Крганов о кыргызах-мусульманах и сложных вопросах

Глава Духовного совета муфтиев России Альбир Крганов дал интервью изданию VB.KG. В нем он ответил на вопросы о течениях ислама, отношении к женщинам, сомнительных джамаатах, роли религии и политики.

- В Кыргызстане вы встретились с нашим муфтием, мусульманами. Что хотите им пожелать и какое наставление дать?

- Общение всегда полезно. Как учит Коран, разные народы должны взаимодействовать между собой, познавать друг друга и соревноваться в добрых делах. Мне интересен опыт взаимодействия гражданского общества в Кыргызстане, межрелигиозные отношения.

Мир динамично меняется. Каждый положительный опыт полезен. С муфтием Замиром Ракиевым мы знакомы давно. Поэтому, было много вопросов, которые хотелось обсудить. В целом кыргызы-мусульмане нам близки по духу. Также мы учитываем большое количество жителей КР в РФ - более 1 млн. Те, что исповедует ислам – набожные люди, постоянно посещающие мечети. Я с благодарностью хочу отметить, что они очень отзывчивые, всегда стараются помочь. На последнем Рамадане они сами вызывались помогать на ифтарах в организации мероприятии, да и как волонтеры активно работают. У них большой интерес и любовь к религии.

- Как взаимодействуют наши граждане вне родины, какие опасности их могут поджидать и в чем им помогает духовенство?

- Вопросы миграционные, конечно, есть. Мы ведем по ним большую работу. У нас создан портал Rosmigrant.ru. Также мы показываем видеоролики и раздаем книги, проводим встречи в мечетях, помогаем в решение тех вопросов, которые у мигрантов возникают. Проблема в том, что, если раньше говорили, что идет информационная война, то сейчас - когнитивная война. То есть, за тебе срежиссировано, что ты будешь делать. Искусственный интеллект помогает моделировать ситуации и не всегда положительные, идут попытки переформатирования сознания. Сделать это пытаются через религиозные убеждения, любовь к вере. Религиозные деятели должны быть на страже духовного суверенитета. Особенно важная тема сохранение нравственных ценностей. Если этого не делать, наши верующие завтра окажутся носителями чуждых идеологических воззрений.

- Сейчас в КР помимо традиционного ислама проникают и другие течения. Насколько они опасны, особенно с учетом, что у нас в регионах очень много мечетей строятся за счет частных средств?

- Ислам – это религия четкого порядка и дисциплины. Об этом еще говорилось во времена пророка. Мусульмане должны быть всегда готовы к войне с шайтаном, везде должна быть собранность. Об этом говорится и в Коране. В КР, к счастью, пока однородное мусульманское сообщество. Работать оно должно под куполом единения республики Кыргызстан.

Какое бы ты образование не получал, в какой бы стране не был, ты должен быть носителем высокой культуры и порядочности. Всегда нужно оставаться человеком. Даже если ты выучил весь Коран и одел очень большую чалму, это не означает, что ты должен быть в отрыве от всех, проповедовать свое. Должен быть порядок, говорил пророк Мухаммад. То, что частные люди строят мечети, это хорошо. Я в этом вижу социальную ответственность. Просто есть люди, которые ошибочно думают, что раз он ее построил, то может в ней командовать. Когда ты что-то делаешь ради довольствия Всевышнего, то сделали и забудь. Всевышний за это тебе воздаст. А если ты пытаешься таким образом вкладывать деньги и играть религиозными темами, ты допускаешь большую ошибку. Не может быть в законодательстве место для частных мечетей или частных учебных заведений. Они должны быть интегрированы в единую структуру муфтията Кыргызстана. Так происходят по всему СНГ.

В Советское время все наши хазраты учились в Бухаре, в Египте. После развала СССР, кто куда мог, тот там и учился. Не всегда эти учебные заведения были официальные. Они были подпольные. При этом религиозные учения интерпретируют ислам с точки зрения местной национальной политики, той страны. А затем они, по возвращению из разных точек мира, собираются в Кыргызстане и начинают вносить недопонимания. Мы, например, все решения шериата выносим по ханафитскому масхабу. В Египте же учат, что есть четыре школы: ханафитская, шафиитская, маликитская, ханбалитская. Ученые говорят, что если решения удобны в другом масхабе, то можно использовать и его. Внутри этих четырех признанных, принимать решения относительно нормально. Третьи же отрицают эти четыре масхаба. Говорят, что мы можем напрямую из Корана и сунны сами выносить решения. Есть высшие учебные заведения, которые так преподают. И вот люди там учатся, а по приезду вступает друг с другом не в академические споры, а вовлекая простых мусульман решать вот такие сложные богословские вопросы. И это, действительно, проблема. Такие темы надо поднимать на Совете улемов.

Есть и другие люди, которые на таких вопросах ловят хайп. Они очень опасны для общества. Это люди-смутьяны, которые пытаются сделать себе на теме религии дешевый авторитет. Особенно часто они встречаются среди имамов. Они встречаются везде, по всему СНГ. Все зависит от образования и воспитания. "Решайте ваши вопросы джамаатом", - говорит Всевышний в Коране. Не стоит забывать, что муфтии избраны имамами, имамы избраны народом. Нужно уважать мнение людей.

- В РФ запрещено такое течение, как "Таблиги Джамаат". У нас оно не является запрещенным. Как вы относитесь к нему, и есть ли риски?

- Вопросы нужно задавать организаторам таких течений. Ислам один. А почему так произошло, что вы как-то обособились, придумали себе отдельное название, символы. Раз вы отделены, правоохранительные органы к вам меры и предпринимают. Еще пророк Мухаммад говорил, если вы на один карыш отдалитесь от мусульман общего джамаата, то Всевышний с вас снимает узду мусульманства. "Кто отделяется, отделяется ко дну". Хочется их спросить, с чем связано, что вы себя отдельным джамаатом назвали? У вас есть руководители, вы выбираете отдельных людей, а других считаете вне этого джамаата. Кто вам дал такое право? Сразу очевидно, что этого делать нельзя.

Также им пытаются привить такое понятие, что нужно обязательно 1 раз в 40 дней ходить по людям и распространять ислам. Но распространением и обучением ислама занимаются мечети и медресе. Если у тебя есть соответствующие знания, приди в муфтият, получи разрешение вести проповедь в мечети или уроки в медресе. А они хотят отдельно. Ты получается, ведешь себя не как мусульманин, а хочешь показать свою гордыню. А это уже от шайтана. Ислам – коллективная религия. Всевышний нам ее создал, пророк Мухаммед определил и по сунне его мы должны жить. Неудивительно, что у мусульман и государства возникают вопросы, почему они нас не причисляют к своему джамаату, создают свои сети и пытаются от других себя закрыть. Вот, что является проблемой! Перед Всевышним ты будешь отвечать за себя и свою семью, а не за то, ходил ли ты по домам, распространять Ислам. За это перед ним будут отвечать имамы. С точки зрения Богословия уже здесь ошибка. Вносить смуту в мусульманское сообщество никому нельзя.

- У нас все чаще идет переплетение религии и политики, религиозные деятели становятся депутатами, например. Как вы относитесь к такому слиянию?

- Не хочу комментировать политические моменты по принципу религиозному и национальному, но создание каких-то движений в корне неверно. Это разделение народа. Например, создается партия "Союз мусульман". Получается те, кто туда не зашли, не мусульмане? А те, кто зашел в партию – мусульмане? Это дешевые дивиденды на чувствах людей. В современной модели государства подобное разделение делать не стоит. Нельзя смешивать политику и религию. Религия должна быть над политикой.

- Кыргызстан и Россия – многонациональные государства. Как сохранить мир между нациями и религиями, проживающими в них, и нашими государствами?

- Здесь вопрос не только к общественным институтам. Мы суверенные страны. Не надо навязывать другим народам культуру и образ жизни. Зачем менять тысячелетний образ жизни людей? Нужно с уважением относиться к вере и традициям других народов. Наши руководители это понимают и об этом говорят.

Между РФ и КР добрые и теплые отношения. И они из древне так выстроены. Но есть отдельные группы, которые играют на противоречиях, стараются сформировать негативный образ выходцев из ЦА – с одной стороны, а с другой - сеют антироссийские настроения. Я считаю, что государственные органы власти подобное должны жестко пресекать. Не должно быть разделений. Тем более, вычислить таких людей не так сложно.

Чтобы подобного не происходило, нужно развивать культуру. К сожалению, не помню, чтобы ваши фольклорные ансамбли КР делали большие концерты в РФ. Я бы в, например, и в кыргызский театр с детьми пошел. Тем более, татары понимают кыргызский. Почему этого нет? Культуру надо показывать. Вот, что сближает народы.

- В плане обмена опыта могут ли наши имамы повышать квалификацию в РФ?

- Казань – центр исламской культуры РФ. Мы очень хотели бы, чтобы к нам из Кыргызстана приезжали муфтии, имамы. А наши религиозные деятели приезжали сюда общаться с мусульманами. Это хорошее предложение. К сожалению, широкой реализации нет, но мы надеемся, что это будет.

- У нас на повестке в КР серьезно стоит тема семейного насилия, жертвами которой чаще являются женщины. Бывали случае, когда отдельные религиозные деятели неуважительно высказывались в их адрес. Что говорит об этом ислам?

- К женщине в Исламе очень высокое почтение. Ислам никогда не принижает женщин. Те, кто утверждает обратное, либо враги ислама, либо атеисты. Жизнь нашего пророка показывает, с какой любовью он относился к своей жене Хадидже и другим супругам. В исламе таких примеров множество. Жалко, что мусульманки часто не знают своих прав. А их очень много! Я бы призвал их больше изучать Коран, а мужчинам напомнить, что уважающий себя мусульманин никогда не должен позволять себе оскорблять женщину. А уж тем более, поднимать на нее руку! Если он так делает, то, как написано в хадисах, в Судный день он окажется парализованным наполовину. Аллах унизит его за то, что он унизил женщину. Мужчина должен помнить, что у него тоже есть сестры, матери, дочери, внучки. Хотел бы ты, чтобы к ним плохо относились? В хорошем мусульманском обществе женщина должна оставаться в уважаемом состоянии. Если вы хотите, чтобы общество было здоровое, помогайте и воспитывайте женщин правильно и соответствующе к ним относитесь.