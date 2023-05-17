Минздрав проинформировал о состоянии здоровья пострадавшего в Дмитриевке

Пострадавший Э.Т., 1991 г.р. с огнестрельным ранением левого бедра в 10:45 был доставлен по линии санавиации в Национальный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, был выставлен предварительный диагноз: Огнестрельное слепое ранение левого бедра с переломом проксимального конца левого бедра без смещения, с наличием инородного тела. Проведена операция: удаление инородного тела и с фиксацией перелома бедра аппаратом Хофмана. Послеоперационное состояние пациента оценивается врачами как стабильное, получает соответствующее лечение.

Напоминаем, что сегодня утром в селе Дмитриевка Ысык-Атинского района Чуйской области получили ранение двое (силовики). Одному была оказана амбулаторная помощь на месте. Второй пострадавший с огнестрельным ранением бедра доставлен в Национальный госпиталь.