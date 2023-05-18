Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Китая Си Цзиньпинем

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 мая, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику (КНР) в городе Сиань встретился с Председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Перед началом встречи Садыра Жапарова в торжественной обстановке встретила рота Почетного караула.

Лидеры двух стран после взаимного приветствия и совместного фотографирования у государственных флагов Кыргызстана и Китая прошли в зал для переговоров.

Обсуждены актуальные вопросы кыргызско-китайского двустороннего и многостороннего сотрудничества, повестка предстоящего Саммита "Китай-Центральная Азия", ход реализации договоренностей на высшем уровне и совместных проектов в различных сферах.

Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Президента Садыра Жапарова за принятие приглашения, отметив, что его государственный визит в Китай подтверждает высокий уровень двустороннего сотрудничества.

Председатель КНР напомнил об их предыдущих встречах с Садыром Жапаровым, по итогам которых были достигнуты договоренности и в настоящее время последовательно реализуется ряд важных проектов двустороннего сотрудничества.

Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что реализуемые проекты придадут мощный импульс всему комплексу китайско-кыргызского взаимодействия.

Вместе с тем он отметил, что Президент Садыр Жапаров получил высокую оценку со стороны кыргызского народа, подчеркнув, что под руководством Главы государства Кыргызстан добивается высоких социально-экономических результатов.

Говоря о Саммите "Китай- Центральная Азия", Председатель КНР особо акцентировал внимание на том, что он станет важной вехой и откроет новую эру сотрудничества.

"Мы должны укреплять этот формат взаимодействия", - отметил Си Цзиньпин.

В ходе беседы он также обозначил ключевые направления совместного сотрудничества - увеличение взаимного товарооборота, практическая реализация программ торгово-экономического сотрудничества, увеличение прямых авиарейсов, установление побратимских связей между регионами, укрепление обмена по линии правоохранительных органов, укрепление традиционной дружбы и сотрудничества, вывод двусторонних отношений на новый уровень, реализация проектов в сфере гидроэнергетики и др.

Председатель КНР также выразил готовность к сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, транспорта, образования, по модернизации контрольно-пропускных пунктов, глобальной и региональной безопасности.

Президент Садыр Жапаров, в свою очередь, поблагодарил Си Цзиньпиня за приглашение посетить Китай с государственным визитом и принять участие в работе Саммита "Центральная Азия-Китай".

Глава государства поздравил Председателя КНР и весь китайский народ с успешным проведением 20-съезда Компартии Китая, "двух сессий" и переизбранием его Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем Китая и Председателем Центрального военного совета КНР.

"Уверен, что Китай под Вашим мудрым руководством добьется новых вдохновляющих успехов в политическом и социально-экономическом развитии, еще больше укрепит свой высокий авторитет на международной арене. Мы ожидаем, что нынешний визит придаст значительный импульс углублению наших межгосударственных отношений и поднятию их на новый самый высокий качественный уровень – всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что у кыргызской стороны высокие ожидания от предстоящего Саммита "Центральная Азия-Китай". Данная диалоговая площадка является важным механизмом взаимодействия, обсуждения и принятия решений по актуальным для региона вопросам, представляющим интерес для всех шести государств.

"С большим удовлетворением отмечаю, что кыргызско-китайские отношения сегодня находятся на самом высоком уровне. Между нашими странами нет каких-либо политических разногласий или нерешенных вопросов. Мы оказываем друг другу поддержку по актуальным, жизненно важным для каждого из наших государств вопросам. Высокий уровень политического взаимного доверия дает прекрасную возможность для расширения и наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами",- отметил Глава государст ва.&nb sp;

Он с большим удовлетворением подчеркнул, что Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. Наблюдается динамика роста взаимной торговли, объемов инвестиций китайской стороны в экономику Кыргызстана.

Президент Садыр Жапаров особо обратил внимание на то, что в Кыргызстане делается все возможное для создания иностранным инвесторам и предпринимателям благоприятных условий для ведения бизнеса, реализации совместных экономических проектов.

Глава государства выразил заинтересованность кыргызской стороны в углублении сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в области образования, финансов, электронной коммерции, культурно-гуманитарном направлении.

Пользуясь случаем, Садыр Жапаров пригласил Си Цзиньпиня посетить Кыргызстан с государственным визитом.

Особое внимание в ходе двусторонних переговоров лидеры уделили проекту строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", подчеркнули важность ускорения его реализации.

Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес".