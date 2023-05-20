Ко Дню матери: "Счастье – это здоровые дети"

Завтра, 21 мая, в мире отмечается День матери и в этой связи корреспондент vb.kg поговорила с мамами подопечных фонда "Помогать легко", которые рассказали, что значит для них этот праздник.

Наша первая героиня - 38-летняя Айсулуу Бейшеналиева, мама четверых детей. Двум старшим дочкам Аире и Арине по 13 и 12 лет, сыну Темиру – 9. И самой младшенькой Айлин летом исполнится 4 года.

Весной 2021 года родители заметили, что правый глаз Айлин стал косить. Решили проверить ребенка у окулистов, и первый же специалист сказал, что не видит глазного дна и надо срочно сделать УЗИ и обратиться к хирургам.

Никаких других тревожных симптомов не было, девочка была активной, не спотыкалась и не падала, было понятно, что она видит. Хирурги, смотревшие малышку, отправили родителей в Национальный центр онкологии к офтальмоонкологу Айнуре Бегимкуловой. Она сказала, что необходимо сделать томографию и отправила родителей к врачу детского отделения.

"Наверное, любой родитель, когда ему говорят, что у его ребенка рак и, скорее всего, орган зрения уже спасти не удастся, впадает в ужас и депрессию. Мы тоже были шокированы таким известием, не знали, что нам делать, были в ступоре. Сдавали анализы, делали снимки, проходили консультации и не верили, что это происходит с нами, что наша малышка подвергается таким испытаниям. 26 апреля 2021 года дочке провели операцию и удалили глаз. Гистология показала, что у нее бинокулярная ретинобластома 4 стадии. Наша девочка получила в Бишкеке 6 курсов химиотерапии", - вспоминает Айсулуу.

В те непростые дни, другие мамочки детской онкологии подставили свое плечо, разделили и горе и радость, утешали и мотивировали. Одна из них – Эля эже сказала, что не стоит тратить время на слезы и задаваться вопросами, на которые нет ответов, нужно действовать. Там, в детском отделении онкологии многие вещи приобретают иной смысл, уходят на второй план ненужные обиды, не замечаются слова, которым раньше придавалось значение. Мамы, сплоченные одной на всех надеждой, верят, что их дети смогут вернуться в счастливое и беззаботное детство без капельниц и больничных стен, без боли и страданий. Голос моей собеседницы дрожит, когда она вспоминает всех тех мальчишек и девчонок, с которыми ее малышка играла, спала и ела, с мамами которых они мечтали, что однажды также будут проводить вместе время, но уже за пределами больницы. Многих детей нет в живых и каждый раз, когда кто-то из детишек умирает, мамы отделения воспринимают эту потерю как личное горе. Но надо жить, надо идти вперед, надо думать о том, что у твоего ребёнка есть шансы и надо воспользоваться ими.

После операции врачи уверяли, что у Айлин хорошие шансы на выздоровление, нельзя сидеть сложа руки. Родители искали, обращаясь во все министерства и ведомства, узнали о двух фондах, которые никогда не отворачивались от семей, оказавшихся в беде и помогали маленьким пациентам онкологии всем возможным. В тот же вечер, благодаря фонду "Помогать легко" с родителями связались и предложили консультацию у хирурга, который смог отправить результаты коллегам в Москву. Оттуда пришел вердикт: глазной нерв не задет, зрение можно спасти! Начался поиск средств на поездку в Россию. Помогали все: родственники, родные, друзья, коллеги, одноклассники мужа, которым хотела выразить огромную признательность и сказать спасибо за их безмерную помощь. И маленькая Айлин с мамой полетела в Москву, где врачи применили в лечении метод фотокоагуляции – это лечение ретинобластомы с помощью аргонового и диодного лазера или ксеноновой дуги. Излучение направляют на опухоль, лазер фокусируется на кровеносных сосудах, которые снабжают опухоль питательными веществами. Он нагревает онкоклетки и вызывает их гибель.

"Сейчас у нас все хорошо. В прошлом месяце в Москве врачи сказали, что у дочки полная регрессия ретинобластомы. Но нам надо ее беречь от прямых солнечных лучей, избегать ветреную погоду, смотреть, чтобы она не ударялась головой, не падала, избегать стрессов, не давать ей нервничать и плакать. Нашей девочки скоро 4 года, но из-за перенесенных многочисленных наркозов, операций и других медицинских манипуляций у нее наблюдается задержка развития речи – Айлин пока не говорит. Но мы верим, что дочка обязательно заговорит. В остальном она обычный ребенок, очень активная, шустрая, любит быть в центре внимания", - рассказывает Айсулуу.

На День матери семья обязательно соберется за столом, чтобы сказать родным самые важные слова.

"Это очень важный и необходимый праздник. Хочется, чтобы все, хоть раз задумались о том, какую важную роль для каждого из нас играют наши мамы. Вспомнили об их безмерной любви, теплых, нужных и добрых словах, мудрых советах, ласковом взгляде, лучезарной улыбке и бессонных ночах. Мне было 12 лет, когда нашей мамы не стало и сейчас, когда я сама уже мама, осознаю, как мне ее не хватает. Наша мама всегда умела создать уют в доме, очень вкусно готовила, шила и вязала. Когда ее не стало, наш дом, словно опустел. На наши с сестренкой плечи легли бытовые заботы и младший братишка, которому было всего 3 месяца. Благо, у нас есть бабушка, которая тогда заменила нам маму, вырастила братика и заботилась о нас с сестрой", - говорит она.

Айсулуу уверена, что погода в доме зависит от женщины, а мамы счастливы, когда здоровы их дети. Конечно, немаловажную роль играет и поддержка родных и в этом ей повезло. Папа, сестренка, брат, бабушка, муж, его братишка и многие другие родные и близкие друзья всегда были рядом в самые сложные моменты жизни и помогали их преодолевать. И самое главное, в лице свекрови Айгули Айсулуу обрела маму, которой ей так не хватало все эти годы.

"Помню первое знакомство со свекровью, я сидела в машине и дрожала от волнения. А Мурат говорит: У меня мировая мама! Не переживай! И это оказалось правдой, мама у нас действительно самая лучшая. Она всегда найдет слова, чтобы подбодрить, никогда не упрекает, её смех и улыбка озаряют дом. Мои дети очень любят свою бабушку, а она обожает внуков. Когда мама дома, все крутятся вокруг нее, хотят и постель ей постелить и вкусно накормить, рассказать о новостях, поделиться планами, обнять, получить ее одобрение. Рядом с ней у всех хорошее настроение. Вот так мама делает погоду в доме", - заключает Айсулуу.