Стала известна страна-хозяйка следующего съезда "Китай – Центральная Азия". Саммит будет принимать Казахстан. Об этом объявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает "ВЭС 24".

"Мы воспользуемся этим саммитом, чтобы официально создать механизм встреч лидеров Китая и стран Центральной Азии", – сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также сообщил, что встречи в рамках нового формата будут проходить раз в 2 года поочередно во всех странах региона. Следующее заседание должно состояться в 2025 году.

Напомним, текущий саммит проходил 18–19 мая в китайском Сиане. Подписан ряд стратегически важных документов. Почитать, о чем договорились первые лица можно здесь. Ко всему прочему, лидеры КНР и стран Центральной Азии пришли к выводу, что должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать "цветные революции".