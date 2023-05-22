Волонтеры провели для школьников Бишкека уроки "Мобильного этикета"

С 13 по 22 мая команда волонтёров организации "Children to Children" для учеников младших классов провела уроки "Мобильный этикет". Об этом сообщает пресс-служба данной организации.

По ее данным, целью урока являлось ознакомление детей с возможными опасными ситуациями, связанными с использованием интернета и мобильных устройств, а также рассмотрение вопроса об опасности ходить по улице, смотря только в телефон, особенно при использовании наушников. Уроки прошли в 48, 12, 29 и 67 гимназиях, в них приняли участие 790 школьников. Уроки "Мобильный этикет" прошли на высоком уровне и получили хорошие отзывы от участников и учителей.

Как сообщила координатор и автор проекта Алина Дюшеева:

- Инициатива команды по проведению урока появилась в связи возникающими случаями угроз, звонков о заложенных бомбах в школах и частых автонаездах на школьников. Методические материалы были подготовлены и направлены на рассмотрение в Министерство образования Кыргызской Республики. Команда "Children to Children" благодарит за поддержку и оказанное доверие главного специалиста отдела развития Управления образования мэрии г. Бишкек - Гузель Женишовну Турдубаеву и президента Кыргызской Академии Образования Назиру Кубанычбековну Дюшееву.

- Мы надеемся, что дети смогут запомнить полезные советы на долгое время. Команда "Children to Children" продолжит работу в этом направлении и создавать новые проекты, направленные на безопасность и благополучие детей, – заключила Алина Дюшеева.