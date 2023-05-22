В жилмассиве Киргизия-1 начато строительство допкорпуса детсада №26

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек приступило к строительству дополнительного корпуса детского сада №26. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 140 мест. Здание двухэтажное, без подвала. Общая площадь здания составляет 1442 квадратных метров.

В здании будут расположены раздевалка, игровая комната, кладовая, спальня, медицинский кабинет, помещение для хранения продуктов, комната для персонала, кухня, изолятор, помещение для хранения уборочного инвентаря, тренажерный и музыкальный зал.

По результатам проведённой тендера строительно-монтажные работы ведется подрядной организацией ОсОО "Гипер Строй". На данный момент завершены работы по разработке котлована, идет подготовка основания колонны.