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В жилмассиве Киргизия-1 начато строительство допкорпуса детсада №26

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- Назгуль Абдыразакова
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Управление капитального строительства мэрии города Бишкек приступило к строительству дополнительного корпуса детского сада №26. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 140 мест. Здание двухэтажное, без подвала. Общая площадь здания составляет 1442 квадратных метров.

В здании будут расположены раздевалка, игровая комната, кладовая, спальня, медицинский кабинет, помещение для хранения продуктов, комната для персонала, кухня, изолятор, помещение для хранения уборочного инвентаря, тренажерный и музыкальный зал.

По результатам проведённой тендера строительно-монтажные работы ведется подрядной организацией ОсОО "Гипер Строй". На данный момент завершены работы по разработке котлована, идет подготовка основания колонны.


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URL: https://www.vb.kg/429746
Теги:
детский сад, строительство, Бишкек
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