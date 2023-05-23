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НАИ готово оказать содействие бизнес-ассоциациям Кыргызстана и Монголии

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 23 мая, директор Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Умбриель Темиралиев провел встречу с делегацией из Монголии. Об этом сообщает пресс-слУжба НАИ.

"Представителям Монгольской банковской ассоциации и крупных холдингов, занимающиеся экспортом и импортом продукции, рассказали о деятельности Национального агентства по инвестициям.

Гости были проинформированы об инвестиционном климате в Кыргызстане, содействии и поддержке инвесторов со стороны государства, развитии механизмов государственно-частного партнерства.

Стороны обменялись контактами для налаживания торговых связей между бизнес-ассоциациями Кыргызстана и Монголии.

Со своей стороны, Национальное агентство по инвестициям готово оказать содействие в продвижении кыргызской продукции на рынок Монголии".


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URL: https://www.vb.kg/429785
Теги:
инвестиции, Монголия, Кыргызстан
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