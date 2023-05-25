В Бишкеке охранник взял чужие деньги за аренду и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УВД УВД Октябрьского района.

По ее данным. 17 мая 2023 года в милицию обратился гражданин Н.З. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "Ж.", который работал охранником складских помещений, под предлогом передачи денежных средств за аренду складов арендодателям, завладел денежными средствами в сумме 56 тысяч сомов. После чего, не выполнив обещанного скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Д.Н., 1985 года рождения. Октябрьский районный суд заключил под стражу мужчину до 1 июня 2023 года в СИЗО-1.