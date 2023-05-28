Выборы по Ленинскому округу. Лидирует Дамира Ниязалиева с 35,83% голосов

В 20:00 завершилось голосование на досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому избирательному округу.

По данным ЦИК, на это время проголосовали 17 тыс. 423 избирателя, или явка составила 13,95%.

В 20:15 поступила информация с автоматических считывающих урн. "Данные АСУ по закону считают предварительными данными. Итоги будут подведены на основе ручного подсчета", - сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По предварительным данным, голоса распределились следующим образом:

- Дамира Ниязалиева - 6242 (35,83%)

- Улан Сариев - 2070 (11,88%)

- Эртай Искаков - 1317 (7,56%)

- Акыл Айтбаев - 988 (5,67%)

- Аттокур уулу Илимбек - 898 (5,15%)

- Омурбек Суваналиев - 866 (4,97%)

- Муктарбек Айткулов - 748 (4,29%)

- Данияр Тербишалиев - 475 (2,73%)

- Равшан Джеенбеков - 405 (2,32%)

- Руслан Бекназаров - 404 (2,32%)

- Турсунбай Бакир уулу - 379 (2,18%)

- Против всех - 376 (2,16%)

- Салтанат Сагидаева - 326 (1,87%)

- Айбек Субанов - 286 (1,64%)

- Темир Эмилов - 211 (1,21%)

- Ажыбек Касмалиев - 209 (1,2%)

- Максат Кунакунов - 204 (1,17%)

- Андрей Скорняков - 170 (0,98%)

- Таалайкул Айдаралиева - 151 голос (0,87%)

- Эльдар Мадылбеков - 121 (0,69%)

- Мирлан Камбаров - 90 (0,52%)

- Аким Маликов - 68 (0,39%)

- Бактыбек Рысалиев - 60 (0,34%)

- Акин Токталиев - 57 (0,33%)

- Сарылдык уулу Илгиз - 44 (0,25%)

- Эркин Булекбаев - 39 (0,22%)

- Карачач Исмаилова - 34 (0,2%)

- Кубанычбек Макешов - 28 (0,16%)

- Бакыт Керимбеков - 24 (0,14%)

- Гулшат Тазабекова - 17 (0,1%)

Источник: akipress