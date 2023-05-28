Выборы по Ленинскому округу. Лидирует Дамира Ниязалиева с 35,83% голосов

В 20:00 завершилось голосование на досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому избирательному округу.
По данным ЦИК, на это время проголосовали 17 тыс. 423 избирателя, или явка составила 13,95%.
В 20:15 поступила информация с автоматических считывающих урн. "Данные АСУ по закону считают предварительными данными. Итоги будут подведены на основе ручного подсчета", - сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
По предварительным данным, голоса распределились следующим образом:
- Дамира Ниязалиева - 6242 (35,83%)
- Улан Сариев - 2070 (11,88%)
- Эртай Искаков - 1317 (7,56%)
- Акыл Айтбаев - 988 (5,67%)
- Аттокур уулу Илимбек - 898 (5,15%)
- Омурбек Суваналиев - 866 (4,97%)
- Муктарбек Айткулов - 748 (4,29%)
- Данияр Тербишалиев - 475 (2,73%)
- Равшан Джеенбеков - 405 (2,32%)
- Руслан Бекназаров - 404 (2,32%)
- Турсунбай Бакир уулу - 379 (2,18%)
- Против всех - 376 (2,16%)
- Салтанат Сагидаева - 326 (1,87%)
- Айбек Субанов - 286 (1,64%)
- Темир Эмилов - 211 (1,21%)
- Ажыбек Касмалиев - 209 (1,2%)
- Максат Кунакунов - 204 (1,17%)
- Андрей Скорняков - 170 (0,98%)
- Таалайкул Айдаралиева - 151 голос (0,87%)
- Эльдар Мадылбеков - 121 (0,69%)
- Мирлан Камбаров - 90 (0,52%)
- Аким Маликов - 68 (0,39%)
- Бактыбек Рысалиев - 60 (0,34%)
- Акин Токталиев - 57 (0,33%)
- Сарылдык уулу Илгиз - 44 (0,25%)
- Эркин Булекбаев - 39 (0,22%)
- Карачач Исмаилова - 34 (0,2%)
- Кубанычбек Макешов - 28 (0,16%)
- Бакыт Керимбеков - 24 (0,14%)
- Гулшат Тазабекова - 17 (0,1%)
Источник: akipress