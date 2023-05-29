Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет.

Президент предлагает:

полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, прекратить полеты и перевозки, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины. ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Эти предложения в апреле подготовило правительство Украины и передало их Совету национальной безопасности и обороны. Предполагается, что санкции вступят в силу после принятия решения СНБО, введения его в действие президентом и утверждения постановлением Верховной рады.

В Киеве считают, что Иран оказывает России военную поддержку и поставляет ей оружие для использования в боевых действиях на Украине.