Погода
$ 87.50 - 88.15
€ 93.94 - 94.94

Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

347  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет.

Президент предлагает:

  1. полностью запретить торговые операции с Ираном,
  2. остановить транзит ресурсов,
  3. прекратить полеты и перевозки,
  4. предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины.
  5. ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику
  6. запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Эти предложения в апреле подготовило правительство Украины и передало их Совету национальной безопасности и обороны. Предполагается, что санкции вступят в силу после принятия решения СНБО, введения его в действие президентом и утверждения постановлением Верховной рады.

В Киеве считают, что Иран оказывает России военную поддержку и поставляет ей оружие для использования в боевых действиях на Украине.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429933
Теги:
Иран, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  