Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет.
Президент предлагает:
Эти предложения в апреле подготовило правительство Украины и передало их Совету национальной безопасности и обороны. Предполагается, что санкции вступят в силу после принятия решения СНБО, введения его в действие президентом и утверждения постановлением Верховной рады.
В Киеве считают, что Иран оказывает России военную поддержку и поставляет ей оружие для использования в боевых действиях на Украине.