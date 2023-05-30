ЦИК передала в МВД материалы о возможном подкупе голосов Ниязалиевой

Координационная группа оперативного реагирования продолжает свою работу по рассмотрению ранее поступивших сообщений и новых сигналов о нарушении избирательного законодательства, сообщает "Кабар".

Как сообщает Центризбирком, 29 мая поступило сообщение о возможном подкупе голосов избирателей со стороны кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу №26 Дамиры Ниязалиевой.

В аудиозаписи предположительно кандидат в депутаты Ниязалиева в беседе с неким У.Р. обсуждают вопросы о проведении агитации, об оплате гражданам по 1500 сомов, схемах работы с группой граждан по привлечению к выборам.

Материалы незамедлительно переданы для проверки и дачи правовой оценки органам внутренних дел, начата доследственная проверка.

ЦИК рассмотрит информацию о результатах расследований правоохранительных органов по нарушениям при подведении итогов выборов.

Напомним, по предварительным данным, на выборах по Ленинскому одномандатному округу победила кандидат Дамира Ниязалиева.

Отметим, в список избирателей по Ленинскому одномандатному округу включены 124 908 избирателей, из них в голосовании приняли участие 17 тыс. 423 или 13,95% избирателей. Дамира Ниязалиева набрала 6 тыс. 242 голоса или 35,83%.