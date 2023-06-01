Джамиля Джаманбаева обсудила с представителями ООН планы по сотрудничеству

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева и постоянный координатор ООН Антье Граве, а также временно исполняющий обязанности регионального представителя ООН по правам человека в Центральной Азии Фабио Пиана провели встречу. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы КР.

"Стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере защиты прав граждан, обозначили совместные шаги для взаимодействия с механизмами ООН по правам человека.

Антье Граве поздравила Джамилю Джаманбаеву с назначением и выразила уверенность на продолжение сотрудничества с Институтом акыйкатчы.

Она отметила, что система ООН в Кыргызстане надеется на продолжение сотрудничества с акыйкатчы и ее институтом, в том числе путем предоставления технических рекомендаций по проекту закона "Об акыйкатчы".

"Празднование в этом году 75-летия Всеобщей декларации прав человека дает нам уникальную возможность сотрудничать в совместных инициативах и мероприятиях, продвигая универсальность прав человека и расширяя гражданское пространство, чтобы осуществление прав человека стало реальностью в Кыргызской Республике", - добавил Фабио Пиана.

Джамиля Джаманбаева отметила, что Институт акыйкатчы как национальный правозащитный орган заинтересован в дальнейшем тесном сотрудничестве с ООН и его структурными подразделениями.

"Также я лично заинтересована в продолжении диалога по вопросам, которые ранее в обсуждались. В частности, об инициировании проекта конституционного закона об акыйкатчы согласно международным требованиям - Парижским, Белградским и Венецианским принципам. Аппаратом омбудсмена сам документ уже разработан, проект проходит процедуру правовой экспертизы. В обязательном порядке будет проведена процедура консультаций, общественного обсуждения, мы будем признательны, если вы окажете содействие в вопросах технических рекомендаций", - сказала Джамиля Джаманбаева.

Акыйкатчы подчеркнула, что после принятия данного закона она в обязательном порядке инициирует вопрос по аккредитации Института омбудсмена в статус "А".

"В этом вопросе, я считаю, ваша помощь будет основополагающей. Кроме этого, Институт омбудсмена будет уделять особое внимание вопросам взаимодействия с механизмами ООН по правам человека. Наша роль как главного правозащитного органа в стране будет значимой в части обеспечения мониторинга, парламентского контроля исполнения рекомендаций и обязательств взятых страной. Именно поэтому я считаю, что вместе мы сможем достичь значительных результатов, к примеру, по мониторингу исполнения рекомендаций по УПО И ЦУР, мы привержены тому, что институт активно будет участвовать во всех процессах и будет представлять свою позицию, используя такие механизмы как альтернативные доклады", - отметила Омбудсмен.

Джамиля Джаманбаева добавила, что безусловно для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы института, необходимо принять свою стратегию развития, повысить потенциал сотрудников института.

"Мы будем стараться обеспечить имидж государства как центральноазиатский хаб по правам человека, и для этого всестороннее сотрудничество не только с международными организациями, но и гражданским сообществом, коллегами из других стран будет обеспечено", - сказала Акыйкатчы".