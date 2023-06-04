Взгляд на размышления основателя ИРИ в сфере внешней политики

Мы находимся на пороге 34-й годовщины кончины Имама Хомейни (Да благословит его Аллах!), одного из выдающихся лидеров и революционеров 20-го века. Лидера, огласившего новое отношение к государственному управлению, основанное на исламских правилах и законах и духовных ценностях, и предложившему его мировому сообществу. Будучи влиятельным религиозным ученым и мыслителем, осведомленным об особенностях своего времени, он начал свою борьбу против авторитарной системы в 1963 г., и проведя 15 лет в изгнании вдали от родины, в 1979 г. решительно и при поддержке подавляющего большинства иранского народа сверг несамостоятельный шахский режим, заложив в Иране основы Революции, основанной на религиозном народовластии.

Победа Исламской революции в Иране под руководством имама Хомейни (Да благословит его Аллах!) привела к новому развитию политических процессов в Иране, как во внутренней, так и во внешней политики. Во внутренне политическом аспекте это были изменения структуры правительства, методов управления страной и передачи правления народу, а во внешнеполитической и международной сферах было привнесено новое видение мира, не ориентированное ни на восточную, ни на западную политику, а опирающееся на чувство собственного достоинства и независимость.

Внешняя политика Ирана после Исламской революции совершенно отличалась от той, что проводилась при шахском режиме. Важнейшими устоями внешней политики с точки зрения имама Хомейни являются отказ от опоры на мировые державы, на основе политики ни восточной и ни западной ориентации, непринятия господства и подчиненности, сохранение суверенитета и территориальной целостности страны, соблюдение долгосрочных интересов государства, защита достоинства и святынь ислама на международных платформах, сочувствие угнетенным народам мира, призыв к единству мусульман и мирному сосуществованию, установлению со всеми странами мира (кроме режима оккупировавшего Аль-Кудс и стран не понимающих суть концепции взаимоотношений) справедливых и дружественных отношений и отрицания изоляционизма. Имам Хомейни считал, что международная система подобна городу, различные районы которого связаны между собой и никогда не должны быть изолированы. Он считал изолированность и изоляционную политику противоречащими разуму и шариату, и, подчеркивая важность поддержания отношений со всеми государствами (кроме ограниченного количества стран по вполне логичным причинам), а закрытие границ с другими странами и разрыв с ними дипломатических отношений приравнивал к саморазрушению, самоуничтожению и самозахоронению государства. Он выступал за мирные отношения, подкрепленные дружбой со всеми странами и считал это частью необходимости общественной и политической жизни, но всегда подчеркивал, что условием любых отношений являются взаимное уважение и учет интересов сторон, и отношения никогда не должны быть односторонними и однобокими.

Имам Хомейни, как лидер и освободитель для всех угнетенных мира как мусульман, так и не мусульман, желал счастья для всех и каждого и чувствовал ответственность за всех. Общечеловеческая ответственность отчетливо видна в его историческом послании г-ну Горбачеву, последнему лидеру Советского Союза. Оно продемонстрировало его осведомленность и владение ситуацией в мировой политике того времени, выражало также его чувство ответственности как религиозного лидера перед людьми, которые долгие годы жили при коммунистическом строе. Разрыв отношений Ирана с бывшим расистским режимом Южной Африки в то время также был продиктован таким подходом и чувством ответственности по отношению к угнетенным народам, независимо от их цвета кожи, расы, языка, религии и класса.

Одним из важных тезисов учения основателя Исламской Республики Иран было побуждение чувство собственного достоинства у иранского народа. С его точки зрения, во внешней политике понятие "достоинство" подразумевает условие, при котором международные решения должны приниматься таким образом, чтобы их целесообразность не наносила ущерб чести страны и Исламу. Конечно, вопросы защиты чести страны и мусульман, соблюдение принципа "ни восток, ни запад" и сохранение независимости страны не должны служить предлогом и предоставлять разрешение на пренебрежение интересами страны. Эти вопросы должны разрабатываться с учетом особых нюансов таким образом, чтобы все цели были достигнуты, исходя из наиболее главных и важнейших задач.

Имам Хомейни, как рожденный народом и преданный народу лидер, наряду с образом "сильного человека" которым он и являлся, обладал очень добрым и мягким характером. Его лицо, разговоры всегда выражали особую доброту и благосклонность, его облик притягивал к себе. Лицо выражало дружелюбие, сочувствие и сострадание к людям. В наихудших ситуациях он говорил спокойно и невозмутимо, стараясь рассеять чувства тревоги и беспокойства у своих слушателей, которыми в основном были люди из народа, и укрепить в их сердцах доверие к Богу. Его личность, вся его деятельность в течении восьмидесяти семи лет жизни указывают на то, что он никогда не хотел использовать все средства для экспорта и распространения революции или возрождения исламских ценностей, и никак не был настроен заставить других быть приверженцем и последователем Исламской революции.

Иранский народ сегодня, спустя 44 года после победы Исламской революции и 34 года со дня кончины мудрого вождя Революции, и, несмотря на все трудности и невзгоды, с которыми они столкнулись во время Исламской революции, по-прежнему считает себя обязанным своему мудрому лидеру за все свои достижения и чувство собственного достоинства. Сегодняшние достижения иранского народа, подаренные Исламской революцией, а также преодоление сложнейших политических, экономических, военных, культурных трудностей, проблем в сфере безопасности в прошлую эпоху, стали результатом следования указаниям имама Хомейни и руководству его преемника Аятолла Хаменеи, который прилагает все усилия для продолжения пути к поставоенной цели, демонстрируя миру и доброжелателям нашей страны благородство и гордость Ирана и иранцев.

Да здравствует и да будет вечной память о чистой душе Имама Хомейни (Да благословит его Аллах!), который пожертвовал своей жизнью во имя чести и славы Ислама и мусульман и оставил после себя Исламскую Республику как наилучшую память от себе народу Ирана.

Саид Харази Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике