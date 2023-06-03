Иностранный миссионер пытался дать взятку сотруднику ГКНБ. Он задержан

ГКНБ КР за попытку дачи взятки задержаны представители религиозной организации: иностранный гражданин К.С. и гражданка КР Ш.Л.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Представители одной из христианских религиозных организаций, функционирующих в КР, ранее были привлечены к административной ответственности за проведение богослужений с привлечением иностранных миссионеров без оформления разрешения на осуществление религиозной деятельности в установленном порядке. После наложения штрафа, иностранный гражданин обратился в уполномоченный орган для оформления учетной регистрации, однако с учетом ранее совершенного правонарушения, последнему было отказано в выдаче разрешения на религиозную деятельность.

В этой связи, представители религиозной организации настойчиво обратились к сотруднику ГКНБ оказать содействие в решении данного вопроса и предложили за "услугу" материальное вознаграждение в размере 1000 долларов США.

29 мая 2023 года с поличным были задержаны иностранный гражданин К.С. и гражданка КР Ш.Л. во время передачи денежных средств в размере 500 долларов США сотруднику ГКНБ. Иностранный гражданин был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий.

ГКНБ КР призывает представителей зарубежных религиозных миссий осуществляющих свою деятельность на территории республики, соблюдать национальное законодательство КР".