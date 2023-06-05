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В Бишкеке мужчина обещал построить парковку за $ 4 тысяч и скрылся

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мужчина обещал построить парковку за 4 тысяч долларов и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 4 мая 2023 года в милицию обратилась гражданка У.У. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 11 октября 2022 года, под предлогом строительства парковки на 15 мест в два рядя завладели денежными средствами в сумме 4 тысячи долларов. Однако не выполнив обещанного скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Г.Р., 1989 года рождения, который был водворен в ИВС.

По решению суда задержанный заключен под стражу на два месяца.

В настоящее время установлена его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/430132
Теги:
задержание, мошенничество, строительство, Бишкек, деньги
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