Страны ШОС намерены вместе сокращать бедность для устойчивого развития

В городе Янлин провинции Шэньси КНР завершился форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию. Он был инициирован председателем КНР Си Цзиньпином на саммите в Самарканде в 2022 году.

Делегацию Кыргызстана на форуме возглавляла заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова. В своем выступлении она высоко оценила опыт Китая в устранении бедности и назвала хорошим образцом и примером для подражания, а также рассказала о борьбе с бедностью в Кыргызстане. Действительно, как признали все участники форума, искоренение крайней нищеты Китаем – это чудо в истории человечества.

"Китай добился больших успехов в сокращении бедности, страны ШОС высоко оценили их", - сказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Он напомнил, что нищета является общей проблемой, с которой сталкивается весь мир. Искоренение ее занимает первое место среди 17 целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Однако в последние годы такие кризисы, как эпидемия COVID-19, изменение климата и региональные конфликты, переплетаются и накладываются друг на друга, что приводит не только к давлению на мировую экономику, но наносят серьезный ущерб усилиям по сокращению бедности.

"Чем труднее время, тем больше мы должны укреплять нашу уверенность и укреплять единство и сотрудничество. В связи с этим страны Шанхайской организации сотрудничества имеют последовательное взаимопонимание, углубляют сотрудничество по улучшению жизни и благосостояния людей в регионе ШОС. В качестве генерального секретаря ШОС во время своих визитов в страны организации я неоднократно слышал об озабоченности и общих стремлениях к искоренению бедности и улучшению условий жизни людей. При большом внимании и поддержке всех сторон сокращение бедности стало важной частью повестки дня ШОС, а правовая основа, механизм и коннотация ее сотрудничества постоянно обогащаются и совершенствуются", - сказал Чжан Мин.

По его словам, на саммите в Москве в ноябре 2020 года организация утвердила Стратегический план действий ШОС до 2025 года и приняла Концепцию сотрудничества государств-членов по развитию отдаленных и сельских территорий в цифровую эпоху. В 2022 году под эгидой Узбекистана, председательствовавшего тогда в ШОС, прошли первая встреча глав ведомств по вопросам сокращения бедности государств-членов в Ташкенте и Бухарский международный форум по сокращению бедности.

"Следует отметить, что открытость Китая также создала благоприятные условия для того, чтобы все стороны могли изучить и перенять опыт Китая. Я заметил, что председатель КНР Си Цзиньпин на саммитах ШОС в последние годы выдвигал соответствующие инициативы, направленные на оказание помощи нуждающимся странам в укреплении потенциала и повышении уровня жизни и благосостояния людей, на которые положительно отреагировали все стороны. Например, в сентябре прошлого года на саммите в Самарканде было объявлено, что Китай предоставит 5000 мест для обучения для стран ШОС и бесплатно проведет 2000 операций по удалению катаракты для населения", - сказал генеральный секретарь.

Чжан Мин выразил надежду, что итоги форума будут воплощены в конкретные действия, чтобы внести свой вклад в улучшение жизни и благосостояния людей в странах ШОС, а ШОС, как всегда, готова предоставить государствам-членам хорошую платформу для укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой области.

Китайская сторона продемонстрировала гостям успешные результаты национальной программы по сокращению бедности и победе над бедностью. Участники посетили Парк умного сельского хозяйства, Институт водосберегающего сельского хозяйства в засушливых районов Китая, Научно-технический инновационный центр яблочной промышленности, а также познакомились с фотоэлектрическими проектами по борьбе с бедностью в отдельных уездах.