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Лекции студентам должен читать Садыр Жапаров

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- Канат Кожоев
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В конце мая в Кыргызстан наведался экс-президент Аскар Акаев. Приехал по своим личным делам, а заодно изъявил желание прочитать лекции в одном из вузов. Неожиданно для себя (но вполне ожидаемо для кыргызстанцев) экс столкнулся с резко негативной молодежной реакцией. Его освистали, не дав зайти в аудиторию.

И действительно, о чем может поведать студентам человек, когда-то ни шатко ни валко отбывший свой президентский срок, а после позорно бежавший из страны? Будь он хоть трижды профессор и академик…

А между тем в Кыргызстане есть кому выступать с лекциями перед молодежью. Есть что рассказать, опираясь на личный опыт, есть что посоветовать. Есть тот, кто, в отличие от Акаева, четко видит внутреннюю и внешнюю ситуацию и свое место, свою роль в этой ситуации.

К большому сожалению, работа с молодежью в стране не налажена. Молодым людям, которым предстоит развивать Кыргызстан, особо не объясняют ни суть происходящих процессов, ни цели и задачи – как сиюминутные, так и долгосрочные - руководства нашей республики. А надо бы. И лекции им должен читать действующий президент.

Как сказали бы космонавты, Садыр Жапаров испытывает сейчас колоссальные перегрузки. За короткий промежуток времени он в интересах государства встретился и пообщался с ведущими мировыми игроками, принял участие в поистине судьбоносных для нашей страны мероприятиях.

7-9 мая президент Кыргызстана находился в России. Открыл во Ржеве мемориал воинам-кыргызстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, встретился с президентом России Путиным (с том числе и в неформальной обстановке). Провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудив с ним перспективы двустороннего сотрудничества.

24 мая Садыр Жапаров снова посетил Москву – на сей раз для участия в заседании Евразийского экономического форума, на котором тоже так или иначе решались вопросы интеграции на евразийском пространстве.

В промежутке между этими двумя поездками Жапаров успел слетать в Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсудить с ним актуальные вопросы кыргызско-китайского партнерства, в том числе практически поставить точку в многолетнем вопросе начала строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Удалось нашему президенту переговорить с крупнейшими представителями китайского бизнес-сообщества и почти договориться об их участии в реализации ряда проектов в Кыргызстане.

3 июня по персональному приглашению вновь избранного президента Турции Эрдогана Садыр Жапаров в качестве почетного гостя побывал на его инаугурации. Стоит отметить, что на торжество были приглашены лишь особо приближенные лидеры государств. Кое-кого из присутствовавших Реджеп Эрдоган, к слову, не заметил. Но Садыра Жапарова, как и еще немногих, выделил особо.

6 июня в Кыргызстан с государственным визитом прибыл эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Это первый в истории приезд главы арабского государства в Кыргызскую Республику. Ни при Акаеве, ни при Бакиеве, ни при Атамбаеве, ни при Жээнбекове у эмиров не возникало такого желания.

В ходе визита будут подписаны некоторые документы, касающиеся двустороннего сотрудничества и перспектив дальнейшего взаимовыгодного взаимодействия…

Читая лекции студентам кыргызстанских вузов, президент Жапаров мог бы вооружить их весьма полезной информацией, что называется, из первых уст. О том, как непросто главе маленького государства выстраивать полноценные отношения – на равных – с признанным мировыми лидерами. О том, как ему это удается. Об итогах встреч и переговоров и о том, какое значение эти встречи имеют для укрепления кыргызстанской государственности и ускорения его социально-экономического развития.

Мог бы поделиться личными впечатлениями от общения с мировыми политическими "легендами" - тем же Владимиром Путиным, которого многие уже записали в "биороботы" (другие подозревают, что вместо него действует двойник).

Интересные, познавательные и полезные лекции вполне мог бы прочесть студентам Садыр Нургожоевич Жапаров. Если бы смог выделить для этого время в своем ну очень плотном рабочем графике.


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URL: https://www.vb.kg/430191
Теги:
Аскар Акаев, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Катар, Китай, Россия, Турция, Узбекистан, Си Цзиньпин, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган
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