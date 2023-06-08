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Представители CIPE посетили Нацагентство по инвестициям при президенте КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Представители Центра международного частного предпринимательства (CIPE) посетили Национальное агентство по инвестициям при президенте КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи программный офицер по Южной и Центральной Азии Зулфикар Кхан рассказал о программе по улучшению деловой среды в странах Центральной Азии (IBECA), которая направлена на поддержку инициатив частного сектора, усиление его потенциала для доступа к финансированию и инвестициям, выявление возможностей для продвижения инвестиций США в частный сектор, поддержку создания региональных экспертных и бизнес-сетей, а также международных связей для привлечения инвестиций.

В рамках встречи были обсуждены вопросы национальной деловой повестки, включая барьеры и приоритеты, которые необходимы для улучшения бизнес-среды, проведения экономических реформ и достижения региональной экономической интеграции.

Справочно: CIPE - это аффилированная некоммерческим структура Торговой палаты США, которая занимается укреплением демократии во всем мире посредством частного предпринимательства и рыночных реформ. За последние четыре десятилетия CIPE осуществил более 2800 программ в 138 странах мира.


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URL: https://www.vb.kg/430233
Теги:
инвестиции, США, Кыргызстан
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