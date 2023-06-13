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29-я группа волонтеров Корпуса Мира прибыла в Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера 26 волонтеров-стажеров Корпуса мира США прибыли в Кыргызскую Республику для поддержки обучения английскому языку в средних школах Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областей. Об этом сообщает американское посольство в КР.

По его данным, это 29-я группа волонтеров Корпуса мира, которая проходит волонтерскую службу в Кыргызской Республике с 1993 года. По приглашению правительства Кыргызской Республики и на основании соглашения, подписанного с США в 1992 году, волонтеры будут работать вместе с местными учителями, укрепляя их потенциал в преподавании английского языка посредством новых методик. Волонтеры будут оказывать помощь школам и местным сообществам в создании или расширении учебных ресурсов по английскому языку, способствовать разработке учебных программ и инновационных учебно-методических материалов.

  "Сообщества, школы и принимающие семьи рады приветствовать волонтеров! Я твердо убеждена, что эти волонтеры не только укрепят потенциал учителей и учеников, но и будут способствовать межкультурному обмену и привнесут отличные идеи и опыт в свои сообщества", – сказала Бааркуль Солталиева, учительница английского языка и методист в школе имени Нинакан Джундубаевой в селе Кочкор.

В течение следующих 11 недель волонтеры-стажеры будут проходить подготовку к предстоящей двухгодичной работе. Подготовка включает в себя изучение кыргызского языка, улучшение навыков по методике преподавания английского как иностранного и освоение навыков совместного преподавания с местными учителями, а также повышение осведомленности по межкультурной компетентности. Волонтеры-стажеры прошли строгий процесс отбора в Соединенных Штатах, в ходе которого были выбраны высококвалифицированные кандидаты, приверженные идее развития. Только стажеры, успешно завершившие программу обучения, будут приведены к присяге в качестве волонтеров.

Прибытие этой группы волонтеров-стажеров совпадает с празднованием 30-й годовщины партнерства Корпуса мира с Кыргызской Республикой. 29-я группа волонтеров-стажеров Корпуса мира стала второй группой, прибывшей в Кыргызскую Республику после глобальной эвакуации волонтеров из всех стран мира в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Новая группа увеличит общее количество волонтеров и волонтеров-стажеров Корпуса мира в Кыргызстане до 36 человек.


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URL: https://www.vb.kg/430349
Теги:
волонтерство, США, Кыргызстан
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