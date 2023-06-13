Воспитанники религиозного лагеря в Бишкеке были рады покататься на лошадях

Госкомиссия по делам религии и Федерация конного спорта КР провели интерактивное мероприятие на территории конно-спортивной школы для воспитанников летнего религиозного лагеря. По инициативе руководителя ГКДР Тойгонбая Абдыкарова, вместе скучной лекции детям на курсах по изучению ислама было предложено приехать в конно-спортивную школу и попробовать прокатиться на лошадях, а также пострелять из лука. При этом им выпала честь встретиться с легендарными спортсменами и каскадерами, которые рассказали детям о традициях верховой езды у кыргызского народа, показали из чего состоит конструкция седла и как она изготавливается. Также они поделись советами, как правильно выбрать себе седло.

"ГКДР КР проводит мероприятие в рамках указа президента КР "О национальных ценностях на 2021-2026" года. Мы хотим показать пример того,как можно работать с детьми в религиозных лагерях на территории Кыргызстана. Мы показываем, что важно дать детям основы не только религии, чтения Корана, но также и знать, и понимать традиции нашего народа. Потому мы сегодня предложили детям покататься на лошадях и пострелять из лука. Плюс в дальнейшем у них должно быть и плавание. То есть речь идет о том, что важно воспитывать разносторонние личности, - пояснил Абдыкаров.

Президент федерации конного спорта КР и президент НОК КР Садыр Мамытов также отметил важность проведения подобных мероприятий с целью воспитания молодежи.

"Мы поддерживаем такой подход к изучению самоидентичности нашего народа. Очень правильно, что именно конный спорт выбран для того, чтобы отправится в путешествие самопознания. В рамках концепции "Кыргыз Жараны" и концепции госполитики в религиозной сфере, а также в соответствии с Указом президента о "Национальных традициях" проводятся множество разнообразных мероприятий. Считаю, что такие мероприятия играют чрезвычайно важную роль в формировании нашей кыргызской национальной самоидентичности.

И сегодня мы собрались, чтобы показать детям элементы национальной идентичности, которая нас объединяет. Этот интерес к изучению национальных традиций сформируют гордость за наш народ, зародят желание внести свой вклад в прогресс Кыргызстана. Необходимо, чтобы каждый понимал, что он не только наследник , но и хранитель национальной культуры и традиций. Ведь в дальнейшем им самим предстоит преумножать его для будущих поколений и все эти занятия вполне в духе ислама. Мы хотим видеть наших детей разносторонне развитыми, начитанными, физически и духовно подготовленными к жизни, чтобы умели не только рассуждать о чем-то, но и могли работать.

Давайте помнить, что идентичность не ограничивается только флагами и символами. Это особое чувство, которое живет в каждом из нас. Это уважение, которое мы испытываем к соотечественникам, любовь, которую мы испытываем к нашей земле. и решимость построить лучшее будущее. Это ценности, которые мы отстаиваем, действия, которые мы предпринимаем, - сказал глава НОК.

Руководитель каскадерской группы "Джигиты Азии" и ученик Усена Кудайбергенова Батыр Исраилов продемонстрировал седло, украшенное в национальных традициях орнаментом и инкрeстированное камнями.

- У нас есть группа, которая проходит специальную подготовку каскадеров-наездников, но важно, чтобы и городские мальчики и девочки могли ознакомиться с основами верховой езды. Ведь конный спорт развивает разносторонних людей с быстрым мышлением плюс недаром же говорят о том, что лошадь лечит малышей и взрослых с ЛОВЗ. Либо просто дарит радость общения и здоровье. И взрослым, и детям важно идти в конно-спортивные школы и клубы, стараться кататься на лошадях в сельской местности. А уже в процессе общения с лошадками станет понятно, возможно кто-то сможет стать и каскадером, - рассказал Батыр Джумагулович.

Сами дети, многие из которых являются посетителями курсов по изучению ислама, были безмерно рады тому, что им удалось покататься на лошадях и пострелять из лука.

- Я впервые сел на лошадь, так как живу в городе и сельских родственников у меня нет. Я всегда мечтал стать наездником, много читал про Манаса. Здесь очень красивые лошади и смелые наши ровесники занимаются конным спортом. Я тоже хочу", - рассказал 10-летний участник мероприятия