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На международной выставке в Циндао открылся павильон "Кыргызстан"

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15 июня 2023 года дан старт работе Международной выставки инвестиций и торговли стран ШОС, которая открылась в Циндао (провинция Шаньдун, КНР), в рамках которой был подготовлен национальный выставочный павильон – "Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Торговым представительством при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике, а также при поддержке Посольства КР в КНР была организована работа по оказанию содействия для участия в данной выставке шести отечественных предприятий по производству молочной продукции, фруктово-овощной консервной продукции, компотов, джемов мёда и представителей бизнес-ассоциаций.

Вице-премьер министр Кабинета министров КР Эдиль Байсалов принял участие в данной выставке, где смог лично ознакомиться с ходом работы павильона и познакомится с представителями отечественной продукции.

Организаторами мероприятия выступают Китайская Международная торговая палата совместно с народным правительством Циндао и Китайским комитетом по содействию международной торговле Шаньдун.

Данная выставка будет проходить до 18 июня 2023 года".


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URL: https://www.vb.kg/430431
Теги:
выставка, инвестиции, Китай, Кыргызстан
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