Акыйкатчы КР и уполномоченная по правам человека РФ провели переговоры

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова провели переговоры по видеосвязи, сообщает пресс-служба Акыйкатчы КР.

"Стороны обсудили наращивание сотрудничества в области защиты прав граждан Кыргызстана и России согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.

Омбудсмен Кыргызстана и уполномоченная по правам человека России согласились о необходимости совместных действий по защите прав мигрантов из Кыргызстана в России, а также прав граждан России в Кыргызстане.

Джамиля Джаманбаева выразила уверенность, что сотрудничество между институтами по защите прав граждан Кыргызстана и России будет развиваться динамично.

"Я заинтересована в развитии взаимодействия между нашими институтами и отмечаю необходимость наращивания отношений по различным аспектам сотрудничества, таким как сотрудничество и оказание оперативной помощи гражданам обеих стран, чьи права и свободы были нарушены. Мы ценим каждый шаг и внимание, направленное на улучшение условий пребывания наших мигрантов в России", - отметила Омбудсмен Кыргызстана.

Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что институт Омбудсмена Кыргызстана выражает благодарность уполномоченной по правам человека в городе Москве (Россия) Татьяне Потяевой за участие в судьбе гражданина Кыргызстана, который находится в СИЗО-2 города Москвы.

Татьяна Москалькова отметила, что на законодательном уровне с ее стороны принимаются меры для облегчения условий пребывания мигрантов из Кыргызстана в России.

"У нас много обращений о выдворении граждан Кыргызстана из России. В отношении некоторых граждан КР мы оказали помощь, чтобы их оставили на территории России, так как у них здесь семьи. Согласно нашему законодательству в случае несвоевременного уведомления об утере паспорта человек в обязательном порядке выдворяется [за пределы страны]. Нет альтернативы. В этой связи мной предложено внести поправки, чтобы за такое нарушение был предусмотрен административный штраф либо выдворение. Сам документ уже рассматривается в Минюсте. Такие меры помогут мигрантам без выдворения из страны, заплатив штраф, продолжить пребывать на территории России", - сказала Татьяна Москалькова.

По итогам переговоров Омбудсмен Кыргызстана и уполномоченная по правам человека России достигли взаимопонимания по многим вопросам касательно защиты прав трудовых мигрантов из Кыргызстана.

В частности, по вопросу оказания помощи по подготовке волонтеров на знание законодательства России в сфере прав человека.

Волонтеры - граждане России, которые будут помогать мигрантам из Кыргызстана, чьи права были нарушены".