Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Китайский лидер Си Цзиньпин был обескуражен, когда США обнаружили над своим воздушным пространством китайские аэростаты и сбили их, поскольку не знал об этой миссии, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Калифорнии, сообщают СМИ со ссылкой на Reuters.

"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса", - добавил Байден.

Президент выразил уверенность, что Пекин хочет наладить отношения, но, по его мнению, для потепления между ними потребуется время.

Байден добавил: "Очень важно то, что сейчас он (Си Цзиньпин) находится в ситуации, когда хочет снова иметь отношения".

Как передает РБК, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен завершил поездку в Китай, где встретился с главой МИД Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И, а затем - с Си Цзиньпинем. Это был визит наиболее высокопоставленного чиновника США в Китай за последние пять лет. Стороны отмечали, что разговоры велись откровенно и содержательно. Пекин сообщил, что отношения двух государств находятся на низшей точке.

Блинкен предложил перевернуть страницу с историей об аэростатах, а свой визит в Пекин он назвал важным началом стабилизации отношений США и Китая.

"Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо", - оценил результаты переговоров китайский лидер.

Одобрил результаты поездки госсекретаря и Байден. Он сказал, что Вашингтон и Пекин "на правильном пути", есть прогресс.