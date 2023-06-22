Для Checkit Media: политики приходят и уходят, а журналисты остаются

Так называемое расследование Checkit Media по поводу якобы фейк-фабрики в НТРК ровным счетом ничего из себя не представляет. Коллеги из откровенно прозападных СМИ захотели сделать сенсацию из находящейся в открытом доступе информации и вышло это довольно-таки примитивно.

Признаться так и осталось непонятным, почему сотрудники пиар-отдела НТРК не должны в соцсетях делиться информацией о государственных достижениях? Слово "пиар" уже говорит само за себя и странно, что для кого-то это сенсация. В чем здесь преступление, никто из здравомыслящих людей так и не понял. Одно дело, если бы сотрудники данного отдела прятались, делились бы информацией тайно и все в таком духе, но в том то и дело, что все открыто и официально. Даже вон на встрече с президентом сфотографировались.

Уважаемые коллеги из Checkit Media, открою для вас секрет: государственная пропаганда существовала всегда, и умные государственные лидеры придавали ей большое значение, а значит и не жалели средств на нее. Любой маломальский опытный пиарщик знает, мало иметь достижений, нужно еще все правильно преподнести и иногда разъяснить народу мысль в нужном для государства направлении. Сомневающимся можно порекомендовать почитать биографию любого выдающегося государственного деятеля. Тем же, кому хватит глупости сказать, что в прошлые времена пропаганда не велась в соцсетях, так как не было интернета, (смешно, но обязательно найдутся и такие персонажи) можно посоветовать не проводить прямые аналогии. Все-таки история повторяется не буквально, меняются только формы, суть же остается.

Помнится, еще президент говорил, что он в тюрьме продолжал вести пропаганду своих идей в соцсетях и что это в конечном счете привело его к революции. Организаторам госпиара в соцсетях, пусть даже это будет Дайырбек Орунбеков, хотя доказательств этому прямых нет, стоит поставить хорошую оценку за хорошо проведенную массовую государственную пропаганду. Благодаря тем же соцсетям люди, особенно, в регионах своевременно и подробно стали узнавать про достижения страны, будь то приобретение военной или медицинской техники либо решение той или иной проблемы.

Соцсети сегодня стали той площадкой, где можно узнать не только настроения людей, но и где в какой-то степени стало формироваться общественное мнение. Поэтому игнорировать этот факт будет высочайшей глупостью. Кстати, некоторые политики и чиновники в нашей стране поплатились своей карьерой именно поэтому, так как недооценили важность пропаганды.

Кыргызстан в этом плане не стал исключением и по этой причине и сегодня многие политики, а также и прозападные СМИ нанимают блогеров и журналистов для работы в соцсетях. Представители Checkit Media об этом хорошо осведомлены, так как многие из них до сих пор этим подрабатывают, а некоторые и вовсе откровенно продавались нечистоплотным политикам, но никто из коллег их не осуждает. Тем более никто не озвучивает их имена и не демонстрирует фотографии. Все прекрасно понимают ситуацию, у всех семьи, дети, которых нужно кормить, одевать и дать хорошее образование. В Checkit Media это хорошо понимают и поэтому не отказываются даже от денег из США, даже если это идет вразрез интересам Кыргызстана, но опять же никто их не судит за это. Единственное, в любой ситуации надо оставаться человеком. Еще нужно помнить, что политики приходят и уходят, а журналисты остаются.