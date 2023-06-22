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Институт Акыйкатчы усилит работу с ЦИК по улучшению проведения выборов

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Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР усилит работу с Центральной избирательной комиссией по проведению выборов и референдумов. Совместные усилия по улучшению системы проведения выборов обеспечат защиту конституционного права граждан на выборы. Об этом заявила Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева на электоральном форуме "Выборы ХХI века: разнообразие, лучшие практики, актуальные вопросы и пути развития" в городе Чолпон-Ате, передает пресс-служба Акыйкатчы.

Акыйкатчы отметила, что за последние годы система проведения выборов в Кыргызстане значительно улучшилась, и новшества соответствуют международным стандартам. Однако определенные проблемы имеют место быть.

"Институт омбудсмена в рамках своего мандата осуществляет парламентский контроль за реализацией прав граждан на выборы", - отметила Омбудсмен.

Джаманбаева подчеркнула, что сотрудники аппарата осуществляют мониторинг выборов, проводимых в Кыргызстане, по результатам которых представляются рекомендации госорганам по улучшению выборных процессов.

"Рекомендации по улучшению выборных процессов Института омбудсмена должны рассматриваться в основном как поддержка Центральной избирательной комиссии, направленная на исправление, устранение отдельных недостатков избирательного процесса.

В этой связи искренне надеюсь, что мы обеспечим тесное сотрудничество Института омбудсмена и Центральной избирательной комиссии в области реализации конституционных прав граждан Кыргызской Республики на выборы и избрание", - подчеркнула Джаманбаева.

Омбудсмен выразила уверенность, что, учитывая единство основных целей, в ближайшее время вместе будет проведен анализ осуществления избирательного права граждан.

"На сегодня есть необходимость совместного рассмотрения следующих вопросов:

улучшение доступа к избирательным правам лиц с инвалидностью;

повышение активности граждан в реализации избирательных прав;

доступ к актуальной и достоверной информации;

укрепление доверия молодежи к избирательной системе и другие актуальные темы.

Убеждена, что совместно мы можем найти пути решения проблемных вопросов, направленных на улучшение избирательных процессов в нашей стране", - заключила Акыйкатчы.


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URL: https://www.vb.kg/430609
Теги:
ЦИК, акыйкатчы
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