Институт Акыйкатчы усилит работу с ЦИК по улучшению проведения выборов

Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР усилит работу с Центральной избирательной комиссией по проведению выборов и референдумов. Совместные усилия по улучшению системы проведения выборов обеспечат защиту конституционного права граждан на выборы. Об этом заявила Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева на электоральном форуме "Выборы ХХI века: разнообразие, лучшие практики, актуальные вопросы и пути развития" в городе Чолпон-Ате, передает пресс-служба Акыйкатчы.
Акыйкатчы отметила, что за последние годы система проведения выборов в Кыргызстане значительно улучшилась, и новшества соответствуют международным стандартам. Однако определенные проблемы имеют место быть.
"Институт омбудсмена в рамках своего мандата осуществляет парламентский контроль за реализацией прав граждан на выборы", - отметила Омбудсмен.
Джаманбаева подчеркнула, что сотрудники аппарата осуществляют мониторинг выборов, проводимых в Кыргызстане, по результатам которых представляются рекомендации госорганам по улучшению выборных процессов.
"Рекомендации по улучшению выборных процессов Института омбудсмена должны рассматриваться в основном как поддержка Центральной избирательной комиссии, направленная на исправление, устранение отдельных недостатков избирательного процесса.
В этой связи искренне надеюсь, что мы обеспечим тесное сотрудничество Института омбудсмена и Центральной избирательной комиссии в области реализации конституционных прав граждан Кыргызской Республики на выборы и избрание", - подчеркнула Джаманбаева.
Омбудсмен выразила уверенность, что, учитывая единство основных целей, в ближайшее время вместе будет проведен анализ осуществления избирательного права граждан.
"На сегодня есть необходимость совместного рассмотрения следующих вопросов:
улучшение доступа к избирательным правам лиц с инвалидностью;
повышение активности граждан в реализации избирательных прав;
доступ к актуальной и достоверной информации;
укрепление доверия молодежи к избирательной системе и другие актуальные темы.
Убеждена, что совместно мы можем найти пути решения проблемных вопросов, направленных на улучшение избирательных процессов в нашей стране", - заключила Акыйкатчы.