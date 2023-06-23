Погода
$ 87.17 - 87.77
€ 95.52 - 96.52

Лицо кыргызского переворота

1281  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке начался суд по уголовному делу, которое многие упорно называют "кемпир-абадским". На скамье подсудимых – те, кого так же упорно (и так же безосновательно) именуют "оппозиционными политиками", "узниками совести", "патриотами", создавшими в свое время комитет по защите Кемпир-Абадского водохранилища.

Кто они такие на самом деле, эти 27 "борцов за правду", 16 из которых содержатся под стражей, 11 – под домашним арестом (домашнеарестованный Талант Эшалиев, к слову, по непонятным причинам в суд не явился)? По сути – опасные (к счастью, вовремя обезвреженные) люди, готовившие массовые беспорядки с возможным государственным переворотом. Фальшивыми лозунгами настраивавшие народ на боевые столкновения не только с кыргызскими властями, но и с населением Узбекистана. Которым, если разобраться, даром не нужны ни водохранилище, ни мирное урегулирование вопроса кыргызско-узбекских границ. Для которых главное – покричать, отрабатывая западную повестку и западные же деньги, взбаламутить граждан двух соседних стран, довести дело до точки кипения…

Им вообще Кыргызстан не нужен и неинтересен. Их мало волнует судьба родины, которую они якобы с пеной у рта отстаивают. Те из них, кто посолиднее и покрупнее, стремятся на волне очередной шумихи подняться до уровня… вероятно, президентского. Что они будут делать дальше, если им в самом деле представится возможность попрезидентствовать? Этого они и сами не знают.

Те, что помельче, преследуют более мелкие цели. Как правило – исключительно материальные. Им заказывают музыку, они надеются на хорошую оплату… А там – хоть трава не расти.

Азимбек Бекназаров. Матерый политик. Кем он только не был: и генеральным прокурором, и вице-премьером временного правительства, и депутатом Жогорку Кенеша, и послом в Малайзии. Он же – один из самых активных участников государственных переворотов в 2005 и 2010 годах.

Что главное для успешного политика? Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Со вторым и третьим у Бекназарова полный порядок. В себя он верит и прет как танк… Точнее – как бульдозер. Не случайно в узких кругах он широко известен под псевдонимом "Бульдозер революции".

А вот с первым пунктом у Азимбека Бекназарова – беда. Есть такой анекдот про носорога: это животное имеет очень маленькие подслеповатые глазки… Однако при его массе и напористости это уже не его проблема. В этом – весь Бекназаров. "Весь мир мы разрушим до основанья, а затем…" А что затем? Представьте себе на минутку, что господин Бульдозер вдруг оказался бы в кресле президента. Что он умеет, кроме как пошуметь по какому-нибудь малозначительному поводу, не особо следя за "базаром"? Самый, пожалуй, благоразумный его поступок – это снятие своей кандидатуры с президентских выборов 2017 года…

Равшан Жээенбеков. Еще один вечный "оппозиционер", рвущийся к власти и не имеющий за душой ничего, кроме амбиций. В 2013 году, будучи депутатом ЖК, посетил украинский майдан… Многие расценили этот странный поступок не только как вмешательство в дела другого государства, но и как "практиковаться ездил парень". Последнее очень вероятно, учитывая статью, по которой Жээнбекова сейчас судят. Организация массовых беспорядков, стравливание народных масс друг против друга, подготовка государственного переворота…

Пока Жэээнбеков сидел в СИЗО в ожидании суда, случилось беспрецедентное: президент Садыр Жапаров не только не воспротивился тому, чтобы потенциальный переворотчик, еще не признанный виновным, баллотировался в депутаты ЖК по Ленинскому округу, но и, по собственному признанию Жапарова, он лично голосовал за Жээнбекова! В основном – из сострадания к тем, кто сидит за решеткой: у президента Жапарова еще свежи в памяти годы, проведенные в тюрьме. "У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, его выпустят на свободу", - сказал великодушный Жапаров.

Равшан Жээнбеков этот шанс профукал. Ну не идет за ним народ, не желает видеть его ни в парламенте, ни, тем более, на посту президента! На выборах он набрал, грубо говоря, ноль целых шиш десятых. Казалось бы – остановись. Умерь свои амбиции, посмотри на вещи реально: кто ты, что ты, куда ты и зачем. Жээнбеков еще достаточно молод и мог бы найти более достойное применение своей кипучей энергии…

Но нет. Он, как и прочие "сидельцы" по "кемпир-абадскому делу", продолжает строить из себя великого революционера, пострадавшего в схватке с противником (и сам он за решеткой скоропостижно заболел, и жену его задержали – за дело, но чем не повод построить из себя безвинно угнетенного?) скандалит в суде и кривляется на камеру. Скорее всего, он и его товарищи по нарам берут пример со своего кумира Атамбаева. Тот тоже на каждом судебном процессе демонстрировал свою независимость, смелость и наплевательское отношение к судьям и конвойным. Но – что позволено Юпитеру, не позволено быку. Атамбаев, как ни крути, сильный, харизматичный политик, не раз показавший, на что он способен.

А все, кто его копирует. – всего лишь бездарные пародисты.

Адахан Мадумаров. Депутатского мандата пока не лишен и к уголовной ответственности по тому же "кемпир-абадскому" делу пока не привлечен. Хотя и обвиняется в разбазаривании кыргызских земель в 2009 году – то есть в том самом действе, против которого он сам же потом мутил народ, настраивая на "кемпир-абадские" протесты.

Кто он, Адахан Мадумаров? Выражаясь словами Пушкина, "крикун надменный, но рыцарь скромный средь мечей". Человек, которого Бог наделил представительной внешностью и красноречием… Но, похоже, обделил другими талантами. У Мадумарова, между прочим, тоже было предостаточно возможностей выбиться в люди (читай – в президенты) абсолютно законным путем. Почему не получилось? Потому что людей не обманешь. Они умеют отличать птицу говоруна от реального политического деятеля, защищающего интересы страны и знающего, как добиться ее процветания.

О более мелких "оппозиционерах" говорить не будем. Да и оппозиционерами их можно назвать с большой натяжкой. Политики? Тоже нет, не дотягивают. Общественные деятели? Опять мимо: "деятели" - это вообще не про них. Они – так, иллюстрации кыргызского переворота. Его лицо. Очень, надо заметить, малосимпатичное.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430629
Теги:
Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, оппозиция, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  