Лицо кыргызского переворота

В Бишкеке начался суд по уголовному делу, которое многие упорно называют "кемпир-абадским". На скамье подсудимых – те, кого так же упорно (и так же безосновательно) именуют "оппозиционными политиками", "узниками совести", "патриотами", создавшими в свое время комитет по защите Кемпир-Абадского водохранилища.

Кто они такие на самом деле, эти 27 "борцов за правду", 16 из которых содержатся под стражей, 11 – под домашним арестом (домашнеарестованный Талант Эшалиев, к слову, по непонятным причинам в суд не явился)? По сути – опасные (к счастью, вовремя обезвреженные) люди, готовившие массовые беспорядки с возможным государственным переворотом. Фальшивыми лозунгами настраивавшие народ на боевые столкновения не только с кыргызскими властями, но и с населением Узбекистана. Которым, если разобраться, даром не нужны ни водохранилище, ни мирное урегулирование вопроса кыргызско-узбекских границ. Для которых главное – покричать, отрабатывая западную повестку и западные же деньги, взбаламутить граждан двух соседних стран, довести дело до точки кипения…

Им вообще Кыргызстан не нужен и неинтересен. Их мало волнует судьба родины, которую они якобы с пеной у рта отстаивают. Те из них, кто посолиднее и покрупнее, стремятся на волне очередной шумихи подняться до уровня… вероятно, президентского. Что они будут делать дальше, если им в самом деле представится возможность попрезидентствовать? Этого они и сами не знают.

Те, что помельче, преследуют более мелкие цели. Как правило – исключительно материальные. Им заказывают музыку, они надеются на хорошую оплату… А там – хоть трава не расти.

Азимбек Бекназаров. Матерый политик. Кем он только не был: и генеральным прокурором, и вице-премьером временного правительства, и депутатом Жогорку Кенеша, и послом в Малайзии. Он же – один из самых активных участников государственных переворотов в 2005 и 2010 годах.

Что главное для успешного политика? Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Со вторым и третьим у Бекназарова полный порядок. В себя он верит и прет как танк… Точнее – как бульдозер. Не случайно в узких кругах он широко известен под псевдонимом "Бульдозер революции".

А вот с первым пунктом у Азимбека Бекназарова – беда. Есть такой анекдот про носорога: это животное имеет очень маленькие подслеповатые глазки… Однако при его массе и напористости это уже не его проблема. В этом – весь Бекназаров. "Весь мир мы разрушим до основанья, а затем…" А что затем? Представьте себе на минутку, что господин Бульдозер вдруг оказался бы в кресле президента. Что он умеет, кроме как пошуметь по какому-нибудь малозначительному поводу, не особо следя за "базаром"? Самый, пожалуй, благоразумный его поступок – это снятие своей кандидатуры с президентских выборов 2017 года…

Равшан Жээенбеков. Еще один вечный "оппозиционер", рвущийся к власти и не имеющий за душой ничего, кроме амбиций. В 2013 году, будучи депутатом ЖК, посетил украинский майдан… Многие расценили этот странный поступок не только как вмешательство в дела другого государства, но и как "практиковаться ездил парень". Последнее очень вероятно, учитывая статью, по которой Жээнбекова сейчас судят. Организация массовых беспорядков, стравливание народных масс друг против друга, подготовка государственного переворота…

Пока Жэээнбеков сидел в СИЗО в ожидании суда, случилось беспрецедентное: президент Садыр Жапаров не только не воспротивился тому, чтобы потенциальный переворотчик, еще не признанный виновным, баллотировался в депутаты ЖК по Ленинскому округу, но и, по собственному признанию Жапарова, он лично голосовал за Жээнбекова! В основном – из сострадания к тем, кто сидит за решеткой: у президента Жапарова еще свежи в памяти годы, проведенные в тюрьме. "У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, его выпустят на свободу", - сказал великодушный Жапаров.

Равшан Жээнбеков этот шанс профукал. Ну не идет за ним народ, не желает видеть его ни в парламенте, ни, тем более, на посту президента! На выборах он набрал, грубо говоря, ноль целых шиш десятых. Казалось бы – остановись. Умерь свои амбиции, посмотри на вещи реально: кто ты, что ты, куда ты и зачем. Жээнбеков еще достаточно молод и мог бы найти более достойное применение своей кипучей энергии…

Но нет. Он, как и прочие "сидельцы" по "кемпир-абадскому делу", продолжает строить из себя великого революционера, пострадавшего в схватке с противником (и сам он за решеткой скоропостижно заболел, и жену его задержали – за дело, но чем не повод построить из себя безвинно угнетенного?) скандалит в суде и кривляется на камеру. Скорее всего, он и его товарищи по нарам берут пример со своего кумира Атамбаева. Тот тоже на каждом судебном процессе демонстрировал свою независимость, смелость и наплевательское отношение к судьям и конвойным. Но – что позволено Юпитеру, не позволено быку. Атамбаев, как ни крути, сильный, харизматичный политик, не раз показавший, на что он способен.

А все, кто его копирует. – всего лишь бездарные пародисты.

Адахан Мадумаров. Депутатского мандата пока не лишен и к уголовной ответственности по тому же "кемпир-абадскому" делу пока не привлечен. Хотя и обвиняется в разбазаривании кыргызских земель в 2009 году – то есть в том самом действе, против которого он сам же потом мутил народ, настраивая на "кемпир-абадские" протесты.

Кто он, Адахан Мадумаров? Выражаясь словами Пушкина, "крикун надменный, но рыцарь скромный средь мечей". Человек, которого Бог наделил представительной внешностью и красноречием… Но, похоже, обделил другими талантами. У Мадумарова, между прочим, тоже было предостаточно возможностей выбиться в люди (читай – в президенты) абсолютно законным путем. Почему не получилось? Потому что людей не обманешь. Они умеют отличать птицу говоруна от реального политического деятеля, защищающего интересы страны и знающего, как добиться ее процветания.

О более мелких "оппозиционерах" говорить не будем. Да и оппозиционерами их можно назвать с большой натяжкой. Политики? Тоже нет, не дотягивают. Общественные деятели? Опять мимо: "деятели" - это вообще не про них. Они – так, иллюстрации кыргызского переворота. Его лицо. Очень, надо заметить, малосимпатичное.