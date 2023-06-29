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Китайские бизнесмены провинции Сычуань готовы вкладываться в Кыргызстан

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В городе Чэнду состоялся форум, посвященный развитию торговли, экономики и инвестиций между провинцией Сычуань и Кыргызской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"В работе форума приняли участие представители более 100 инвестиционных и туристических компаний, деловых кругов провинции Сычуань.

В своей приветственной речи Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов ознакомил участников мероприятия с достижениями в экономическом развитии, перспективными направлениями кыргызско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также мерами, предпринимаемыми главой республики для дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.

"Рад сообщить, что кыргызско-китайские отношения сегодня достигли нового качественного и содержательного уровня. Свидетельством тому является подписание главами наших государств Совместной декларации Кыргызстана и Китая об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху" - подчеркнул он.

Касмамбетов пригласил китайские компании вести бизнес в Кыргызстане и подчеркнул, что поддержка со стороны высшего политического руководства Кыргызстана и Китая будет обеспечена.

Член постоянного комитета провинциального комитета партии и министр пропаганды провинции Сычуань госпожа Чжэн Ли выразила признательность за участие кыргызской делегации в работе 19-й Международной ярмарки Западного Китая и подчеркнула достигнутые договоренности по итогам встречи Председателя КНР Си Цзиньпиня с Президентом Кыргызской Республики С.Н. Жапаровым.

Более подробно о деловом климате в Кыргызской Республике, а также о его инвестиционных возможностях в ходе мероприятия китайским предпринимателям рассказал заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Нурадил Баясов.

Заместитель директора особо подчеркнул, что Кыргызская Республика, имея большой инвестиционный потенциал, может и готова выступать для инвесторов провинции Сычуань в качестве "окна" для выхода по льготным тарифам на рынки стран ЕАЭС, ЕС и США (ВСП+), а также Великобритании (DCTS).

Информировал участников о том, что на сегодняшний день Кыргызская Республика имеет возможность экспортировать около 18 видов продукции, которая одобрена Главным Таможенным управлением Китая.

При этом отметил, что Китай вновь входит в тройку лидеров по объему инвестирования в страну с момента завершения пандемии и приток иностранных инвестиций из Китая превысил 326 млн долл.США, что составляет почти треть или 27,1% из общего объема иностранных инвестиций в Кыргызстан по итогам 2022 года.

Кроме того, заместителем министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Закенаевым была представлена информация о промышленных возможностях страны, а представитель ОАО "Кыргыз почтасы" Куменова презентовала подробную информация о широких возможностях электронной коммерции и создаваемых условиях в Кыргызстане.

На мероприятии выступили представители китайских компаний и отметили о уникальных возможностях для ведения бизнеса между странами, а также высоко оценили туристический потенциал нашей страны.

Справочно: Провинция Сычуань, в которой проживает более 90 миллиона человек, является одним из ведущих регионов КНР. Валовой региональный продукт провинции в 2022 году составил около 830 милрд. долларов и по итогам 2023 года привлечено более 53,5 млрд. долларов. прямых инвестиций".


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URL: https://www.vb.kg/430741
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан
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