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В Бишкеке чиновники и эксперты обсудили венчурное финансирование

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В Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики под председательством заместителя директора Жалына Жээналиева состоялось 5-е заседание межведомственной рабочей группы по разработке проектов нормативно-правовых актов Кыргызской Республики в сфере венчурного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

В ходе заседания члены межведомственной рабочей группы, а также международные эксперты обсудили международный опыт внедрения венчурного финансирования, в том числе опыт соседних стран, а также проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере венчурного финансирования, разработанных членами межведомственной рабочей группы.


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URL: https://www.vb.kg/430749
Теги:
инвестиции, Кыргызстан
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