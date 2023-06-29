В Бишкеке чиновники и эксперты обсудили венчурное финансирование

В Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики под председательством заместителя директора Жалына Жээналиева состоялось 5-е заседание межведомственной рабочей группы по разработке проектов нормативно-правовых актов Кыргызской Республики в сфере венчурного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

В ходе заседания члены межведомственной рабочей группы, а также международные эксперты обсудили международный опыт внедрения венчурного финансирования, в том числе опыт соседних стран, а также проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере венчурного финансирования, разработанных членами межведомственной рабочей группы.