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В Астане поддержали предложение Института акыйкатчы Кыргызстана

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Руководитель аппарата акыйкатчы (омбудсмена) КР Аскат Азарбеков принял участие в Астане во втором заседании регионального руководящего комитета Программы по верховенству права в Центральной Азии, организованной Советом Европы и представительством Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Главная цель программы - улучшение жизни граждан путем укрепления прав человека, демократии и верховенства права в соответствии с европейскими и другими международными стандартами.

В ходе заседания презентовали итоги деятельности Программы по верховенству права в Центральной Азии с 2020 по 2023 годы, а также наметили основные приоритеты и перспективы сотрудничества стран Центральной Азии с Советом Европы и Европейским союзом по вопросам верховенства права.

Руководитель аппарата в своем выступлении отметил важность сотрудничества Института Акыйкатчы с Европейским союзом, Советом Европы по вопросам применения международных стандартов в области прав человека.

Также он в выразил надежду на более тесное сотрудничество в области внедрения высоких стандартов прав и свобод человека на региональном уровне. Для эффективного применения стандартов в области прав человека в рамках продолжения данной программы руководитель аппарата попросил поддержать создание Центральноазиатского хаба по правам человека в Бишкеке.

Основной миссией данного института станет изучение и продвижение высших ценностей прав человека в центральноазиатском регионе, обобщение лучших практик защиты прав и свобод человека и внедрение их на данной территории, создание единой площадки для выработки рекомендаций и обсуждений проблем, связанных с правами человека, научный подход ко всем проблемам прав человека, систематизация и интеграция законодательства стран Центральной Азии к международным стандартам.

На заседании было поддержано предложение Института акыйкатчы о создании Центральноазиатского хаба по правам человека в Бишкеке".


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URL: https://www.vb.kg/430755
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, акыйкатчы
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