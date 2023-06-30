Сотрудники института Акыйкатчы обсудили законность применения оружия

Сотрудники Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР - заведующий отделом за соблюдением прав человека правоохранительными органами Анвар Султанбеков, ведущий специалист этого же отдела Жалил Малдыбаев, заведующая отделом по защите прав детей, женщин и семьи Наиля Токтонсунова приняли участие в международном семинаре "Мониторинг применения оружия и методов усмирения сотрудниками правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана", проходившем в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Семинар был организован региональным отделением Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) для Центральной Азии.

На семинаре представители УВКПЧ для ЦА отметили необходимость осуществления мониторинга соблюдения прав человека в практике применения специальных средств, оружия и методов усмирения национальными правозащитными учреждениями (институты омбудсменов) и представителями гражданского общества.

Согласно международным стандартам запрет на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания носит абсолютный характер и не должен нарушаться ни при каких обстоятельствах.

Ратифицировав Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию ООН против пыток, все государства-участники обязались соблюдать соответствующие международные стандарты о запрете пыток.

Независимый мониторинг за применением оружия и специальных средств является эффективным способом предупреждения пыток и других видов жестокого обращения.

Участники семинара получили дополнительные знания о принципах законности, необходимости и соразмерности использования оружия, силы и методов усмирения, а также о необходимости введения запрета на применение специальных средств, предназначенных только для пыток и других видов жестокого обращения.

Обсуждались вопросы законности использования оружия и специальных средств и обязательствах государства в случае их неправомерного использования, причинения травм или в смертельных случаях.

Также рассматривались методы независимого мониторинга, вопросы права доступа к подзаконным актам, регулирующим использование специальных средств, и подотчетность силовых структур обществу по фактам применения специальных средств.

Эксперты по Стамбульскому протоколу (Руководству по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) рассказали о практике его использования в Казахстане и Кыргызстане.

Представители аппарата Акыйкатчы КР отметили актуальность данного вопроса и важность принятия мер по выполнению рекомендаций механизмов ООН по правам человека, касающихся искоренения и предупреждения пыток и жестокого обращения".