ЖК вынес на общественное обсуждение законопроект об Акыйкатчы

Депутаты Жогорку Кенеша вынесли на общественное обсуждение новый вариант законопроекта о статусе Акыйкатчы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, инициаторами законопроекта выступили депутаты Бактыбек Сыдыков, Эльмурза Сатыбалдиев , Улугбек Ормонов, Акылбек Түмонбаев, Марлен Маматалиев, Нуржигит Кадырбеков.

Предложения и замечания можно сообщить по телефону: (0312) 63-86-44 или отправить на электронную почту: seyil11@mail.ru

С обновленным вариантом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.