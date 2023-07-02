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ЖК вынес на общественное обсуждение законопроект об Акыйкатчы

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- Бермет Таалайбекова
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Депутаты Жогорку Кенеша вынесли на общественное обсуждение новый вариант законопроекта о статусе Акыйкатчы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, инициаторами законопроекта выступили депутаты Бактыбек Сыдыков, Эльмурза Сатыбалдиев , Улугбек Ормонов, Акылбек Түмонбаев, Марлен Маматалиев, Нуржигит Кадырбеков.

Предложения и замечания можно сообщить по телефону: (0312) 63-86-44 или отправить на электронную почту: seyil11@mail.ru

С обновленным вариантом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/430805
Теги:
законопроект, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, акыйкатчы
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