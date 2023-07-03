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Акыйкатчы заявила о важности соблюдения прав человека при ведении бизнеса

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- Бермет Таалайбекова
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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева на встрече по проектам ПРООН "Бизнес и права человека" и "Усиление защиты прав человека и равного доступа к правосудию в КР" заявила о важности соблюдения прав человека при ведении бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в условиях рыночной экономики и роста числа транснациональных корпораций, бизнес-ассоциаций и предприятий, неукоснительное соблюдение прав человека в бизнес-структурах имеет на сегодня важное значение.

"Растёт понимание, что бизнес-структуры в своей деятельности также должны соблюдать права человека, как и государство. При этом, также важно предоставление преференции от государства для бизнес-структур, которые официально заявили о своем новом имидже-приверженности соблюдению прав человека при ведении бизнеса",-сказала Джаманбаева.

Акыйкатчы напомнила о положительных тенденциях при внедрении руководящих принципов ООН в практическую деятельность компаний:

снижение уровня теневой экономики;

создание качественных рабочих мест;

решение проблемы внутренней и внешней миграции;

расширение экономических прав и возможностей уязвимых слоев населения.

Руководитель программного направления ПРООН "Государственное управление и социальная сплоченность" Эркин Уразбаева подчеркнула, что за год после запуска проекта ПРООН в КР по содействию продвижению ответственного бизнеса, благодаря совместным усилиям Кыргызская Республика стала на шаг ближе к имплементации руководящих принципов ООН в предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

"Из 13 государств, участвовавших в этой программе в 2022–2023 годах, только Кыргызстан и Тунис на официальном уровне подтвердили намерение разработать Национальный план действий в сфере бизнеса и права человека. В этом месяце Монголия анонсировала принятие первого Национального плана действий. Проект "Бизнес и права человека" имеет две глобальные цели:

содействие японским компаниям и их бизнес-партнерам в усилении должной осмотрительности в сфере прав человека;

оказание технической поддержки правительствам в разработке и имплементации Национальных планов действий в сфере бизнеса и права человека.

В рамках первой цели мы обучили представителей 53 предприятий и бизнес-ассоциаций нормам проведения должной осмотрительности по правам человека, привлекли к участию японские компании и их поставщиков, перевели руководство по обучению на русский язык. В следующем году мы планируем обучить еще 40 компаний, работающих с партнерами в Японии или на экспорт, и надеемся на сотрудничество в этом вопросе с JICA", - сказала она.

Далее состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Институтом Акыйкатчы и Службой юридической помощи при Министерстве юстиции КР.


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URL: https://www.vb.kg/430842
Теги:
бизнес, меморандум, Кыргызстан, акыйкатчы
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