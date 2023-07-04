Акыйкатчы заявила о важности системных изменений по предотвращению насилия

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм провели встречу, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Во время встречи стороны обсудили важность усиления сотрудничества в сфере защиты прав детей в Кыргызской Республике.

В частности, обсуждены существующие проблемы в детских учреждениях интернатного типа, а также права детей, репатриированных из Ирака и проживающих в семьях у близких родственников.

Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что насилие в отношении детей является одной из глобальных проблем современного общества.

"Институт Акыйкатчы на протяжении многих лет активно сотрудничает с представительством ЮНИСЕФ в КР.

Согласно статье 16 Конституции КР действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка. Согласно мандату Институт омбудсмена постоянно отслеживает ситуации, связанные с нарушением прав ребенка. Для предотвращения насилия в отношении детей необходимы системные изменения. Также немаловажно усилить работу взаимодействия между государственными органами по вопросам защиты прав несовершеннолетних", - сказала Омбудсмен.

Джамиля Джаманбаева отметила, что международные исследования доказывают, что дети, продолжительное время находящиеся в детских учреждениях, подвергаются рискам неполноценного социального и эмоционального развития.

"В связи с этим в 2022 году отделом по защите прав детей, женщин и семьи, при содействии ЮНИСЕФ в КР проведено два мониторинга на территории страны:

Мониторинг прав детей, репатриированных из Республики Ирак и проживающих в семьях у близких родственников (79 детей).

Мониторинг детских учреждений интернатного типа в Кыргызской Республике. По итогам выявлен ряд проблем", - сказала она.

Кристин Жольм отметила важность усиления взаимодействия государственных органов с Институтом омбудсмена по защите прав детей в учреждениях интернатного типа.

"К нам поступают тревожные сигналы о проблемах детей в в учреждениях интернатного типа. В частности, нам сообщили, что не хватает продуктов питания в таких заведениях в Джалал-Абаде. В этой связи считаем важным продолжить мониторинг в таких учреждениях. Также учитывая другие опыты по изучению проблем репатриированных детей из зон боевых действий, нужно продолжить мониторинг репатриированных из Ирака в Кыргызстан детей", - сказала она.