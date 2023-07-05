ГНС обучила 190 владельцев детсадов домашнего типа основам бизнеса

Государственная налоговая служба в течение месяца обучила основам предпринимательства 190 граждан, предоставляющих услуги дошкольного образования в жилых помещениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, эти мероприятия были организованы в рамках проекта "Правительственные акселераторы" и направлены на повышение налоговой грамотности населения.

В ходе семинаров сотрудники Налоговой службы совместно с другими государственными органами ознакомили участников с процессом налоговой регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, начиная от подачи заявления до получения соответствующих документов.

Также были разъяснены действия по выбору налогового режима, применению льгот и других налоговых инструментов для предпринимателей.

Кроме того, участники курсов получили ответы на вопросы, связанные как с налоговыми, так и с другими государственными услугами.

Напомним, что предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования в жилых помещениях могут пройти налоговую регистрацию в качестве плательщика единого налога с нулевой ставкой.

Такие предприниматели при соблюдении условий части 8 статьи 423 Налогового кодекса КР освобождены от уплаты единого налога и сдачи отчета по нему. На себя ИП будет приобретать страховой полис, а на работников – электронный патент и полис.

Они также освобождены от представления отчета по подоходному налогу и по средствам государственного социального страхования. При этом им необходимо ежегодно до 1 апреля сдавать в электронном виде сведения о предоставляемых услугах и до 1 мая – налоговую декларацию.

Также физические лица, оказывающие услуги (воспитателя, помощника воспитателя (нянечки), повара, педагога) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги дошкольного образования, должны работать на основе патента.