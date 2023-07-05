В Национальном центре онкологии проведут бесплатный скрининг для женщин

С 6 по 13 июля 2023 года в Национальном центре онкологии и гематологии будет проходить бесплатный скрининг для женщин на рак шейки матки. Осмотры будут проводить специалисты Нанкинского медицинского университета из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Все желающие пройти скрининг на рак шейки матки могут подойти ежедневно с 9:00-12:00ч. и с 14:00-17:30ч. в НЦОиГ (2 корпус, 2 этаж, 217 кабинет). При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием проводится по предварительной записи по телефонам: 0550585756; 0706307750.

Внимание! Имеются противопоказания для прохождения скрининга:

- беременность;

- менструация;

- также скрининг не показан девушкам, не начавшим половую жизнь.

За 2 дня до прохождения скрининга строго рекомендуется исключить половые контакты.

Отмечаем, что договоренность по проведению бесплатного скрининга для женщин на рак шейки матки, была достигнута по итогам встречи министра здравоохранения КР Гулнары Баатыровой с делегацией китайских специалистов во главе с профессорами Жан Лэй и Чэн Вынджун 27 июня 2023 года в Минздраве КР.

Китай в будущем является важным партнером Кыргызской Республики в области медицины. Рак шейки матки станет первым проектом международного медицинского сотрудничества. Цель приезда китайской делегации заключается в том, чтобы дать нашим женщинам возможность выявить рак шейки матки на ранней стадии".