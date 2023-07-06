За 100 дней доступ к дошкольному образованию обеспечен для 5 тысяч детей

На заседании рабочей группы подведены итоги реализации проекта "Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием" программы "Правительственные акселераторы". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в работе заседания участвовали министр образования и науки Каныбек Иманалиев, уполномоченный по правам ребёнка Кыргызской Республики Асель Чынбаева, заместитель министра Аида Рысбаева, сотрудники структурных подразделений министерства и члены рабочей группы из других государственных и муниципальных органов, экспертов и неправительственных организаций.

В рамках челленджа №1 была поставлена цель увеличить в 2 раза охват детей от 1 до 6 лет новостроек Первомайского и Ленинского районов города Бишкек услугами дошкольного образования, то есть с 1577 до 3154 детей.

С 10 мая было началось обучение по установочному курсу, поступило больше 1000 заявок, из них по городу Бишкек 779. Обучение прошли 750 участников.

Получили сертификаты 553 человек.

Прошли регистрацию как индивидуальные предприниматели 237 человек, что позволило начать работу детским садам домашнего типа.