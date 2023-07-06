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ОБСЕ планирует запустить проект в КР "Безопасность журналистов"

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Заместитель Акыйкатчы КР Шухрат Айтиев и представитель Организации совета безопасности Европы по вопросам свободы средств массовой информации (СМИ) Тереза Рибейро провели встречу.

Во время встречи стороны обсудили права граждан на свободу слова и самовыражения.

Стороны обменялись мнениями о важности соблюдения общепризнанных норм по защите прав граждан на свободу слова.

Тереза Рибейро сообщила, что ОБСЕ планирует запустить проект в Кыргызстане "Безопасность журналистов".

"По проекту планируется предоставить странам, являющимся членами ООН, механизмы по обеспечению безопасности журналистам. Также важно отметить, что существуют проблемы у журналистов с доступом к информации. Есть случаи, когда госорганы отказывают журналистам в предоставлении официальной информации", - сказала она.

Стороны пришли к взаимному согласию о важности обеспечения безопасности и прав представителей средств массовой информации к доступу информации.

Айтиев подчеркнул, что согласно мандату Институт Омбудсмена выступает за соблюдение прав и обеспечение безопасности журналистов.


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URL: https://www.vb.kg/430914
Теги:
ОБСЕ, СМИ, Кыргызстан, акыйкатчы
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